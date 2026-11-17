Además, el código tenía capacidad para robar cookies y realizar capturas de pantalla, dos herramientas que podían facilitar el acceso a información personal y financiera.

El ataque también apuntaba contra iPhone y iPad

Uno de los elementos más inquietantes de la campaña fue la presencia de herramientas diseñadas para explotar vulnerabilidades de seguridad en dispositivos Apple. En particular, los especialistas encontraron componentes relacionados con Coruna y DarkSword, dos kits de explotación de vulnerabilidades de iOS que pueden utilizarse para intentar comprometer iPhone y iPad.

De esta manera, el objetivo de los atacantes no se limitaba a obtener los datos que las personas ingresaban en los sitios web afectados: también buscaban aprovechar fallas de seguridad para acceder a información almacenada en los dispositivos. Sin embargo, la investigación no permitió determinar cuántos teléfonos fueron efectivamente comprometidos ni establecer el alcance definitivo de los daños.

Qué pasó con HSBC, Zoom, CNN e IKEA tras el ciberataque

El incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos de seguridad que implica depender de proveedores tecnológicos externos. En este caso, la vulnerabilidad estuvo vinculada con Optimizely, una plataforma utilizada por organizaciones de diferentes sectores. Tras conocerse el problema, Salesforce informó que investigaba modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que había desactivado su utilización como medida preventiva. Equifax también dejó de utilizar la herramienta y señaló que no había encontrado evidencias de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos.