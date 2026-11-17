Alerta mundial por un ciberataque a HSBC, Zoom, CNN e IKEA: roban datos bancarios y apuntan contra iPhone
Una campaña informática afectó a 178 organizaciones internacionales y utilizó código malicioso para intentar sustraer información financiera, intervenir operaciones con criptomonedas y explotar vulnerabilidades de dispositivos Apple.
Un ciberataque de alcance internacional encendió las alarmas en el mundo tecnológico. HSBC, Zoom, CNN e IKEA son algunas de las organizaciones que quedaron involucradas en una campaña informática que alcanzó a 178 empresas y buscaba robar datos bancarios de los usuarios, además de comprometer dispositivos iPhone y iPad.
La investigación fue encabezada por especialistas en ciberseguridad, que detectaron la distribución de código malicioso a través de Optimizely, una plataforma utilizada por numerosas compañías para administrar, probar y optimizar sus sitios web. El problema permitió que fragmentos de JavaScript manipulados llegaran a las páginas de distintas organizaciones y quedaran expuestos los visitantes.
De acuerdo con el investigador Scott Helme, se identificaron 188 fragmentos de código alterados correspondientes a 178 organizaciones. La dimensión del episodio generó preocupación por la cantidad de usuarios que pudieron haber quedado expuestos, aunque todavía no se pudo establecer cuántos fueron efectivamente víctimas del ataque.
Cómo funcionaba el ciberataque que buscaba robar datos bancarios
El código malicioso tenía distintas funciones y una de las principales era capturar información financiera introducida por los usuarios en formularios de pago. Entre los datos que los delincuentes buscaban obtener figuraban números de tarjetas de crédito y débito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad.
Pero la operación no terminaba allí. Los investigadores también detectaron mecanismos para intervenir en transacciones con criptomonedas: el programa podía reemplazar las direcciones legítimas de las billeteras digitales por otras controladas por los atacantes. Así, una transferencia que parecía destinada a su verdadero destinatario podía terminar directamente en manos de los ciberdelincuentes.
Además, el código tenía capacidad para robar cookies y realizar capturas de pantalla, dos herramientas que podían facilitar el acceso a información personal y financiera.
El ataque también apuntaba contra iPhone y iPad
Uno de los elementos más inquietantes de la campaña fue la presencia de herramientas diseñadas para explotar vulnerabilidades de seguridad en dispositivos Apple. En particular, los especialistas encontraron componentes relacionados con Coruna y DarkSword, dos kits de explotación de vulnerabilidades de iOS que pueden utilizarse para intentar comprometer iPhone y iPad.
De esta manera, el objetivo de los atacantes no se limitaba a obtener los datos que las personas ingresaban en los sitios web afectados: también buscaban aprovechar fallas de seguridad para acceder a información almacenada en los dispositivos. Sin embargo, la investigación no permitió determinar cuántos teléfonos fueron efectivamente comprometidos ni establecer el alcance definitivo de los daños.
Qué pasó con HSBC, Zoom, CNN e IKEA tras el ciberataque
El incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos de seguridad que implica depender de proveedores tecnológicos externos. En este caso, la vulnerabilidad estuvo vinculada con Optimizely, una plataforma utilizada por organizaciones de diferentes sectores. Tras conocerse el problema, Salesforce informó que investigaba modificaciones no autorizadas en los scripts de Optimizely y que había desactivado su utilización como medida preventiva. Equifax también dejó de utilizar la herramienta y señaló que no había encontrado evidencias de que sus propios sistemas hubieran sido comprometidos.
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