Choque de trenes en República Checa dejó al menos 46 heridos
Las formaciones colisionaron en un puente ferroviario de la capital de República Checa.
Un choque entre dos trenes de cercanías en las inmediaciones de la estación central de Praga, en la República Checa, dejó varias decenas de personas heridas, algunas de gravedad.
El accidente se registró en un pequeño puente sobre la calle Seifertova, en el distrito de Praga 3, a escasos metros de la estación. Los dos trenes han chocado cuando circulaban a velocidad reducida por causas todavía por precisar.
Según el diario Blesk, 46 personas resultaron heridas, cuatro de ellas con pronóstico grave. Los servicios médicos los repartieron entre distintos hospitales de la capital checa para evitar la saturación de un único centro. La operación de rescate concluyó a media mañana y dio paso a las pericias en el lugar.
El ministro de Transportes, Ivan Bednárik, calificó el hecho de “suceso muy grave” y afirmó que la prioridad era la atención de los afectados. La Inspección Ferroviaria estimó que los daños materiales superarán los 655.000 euros. La circulación desde la Estación Central se reestableció de forma parcial, aunque Ferrocarriles Checos advirtieron por posibles demoras durante las próximas horas.
Las primeras hipótesis, según la prensa local, apuntan a que uno de los trenes habría incumplido una señal que prohibía la circulación en ese momento. El accidente provocó cortes en las líneas ferroviarias y retrasos, aunque a lo largo de la mañana el servicio se ha ido restableciendo de forma paulatina.
La Radio Internacional de Praga detalló que los dos trenes circulaban a baja velocidad y que ambos maquinistas se encuentran entre los heridos, que han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.
Según informó la Policía en redes sociales, los investigadores e inspectores ferroviarios comenzaron sus pesquisas para determinar las causas y circunstancias de la colisión.
Bednárik aseguró que lo prioritario ahora es atender a las personas afectadas, agradeciendo la rápida intervención de los equipos de emergencia: "Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor".
Ferrocarriles Checos anunció que indemnizará a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales ocasionados. La Inspección Ferroviaria y la policía han iniciado una investigación sobre los hechos.
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