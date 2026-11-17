La Radio Internacional de Praga detalló que los dos trenes circulaban a baja velocidad y que ambos maquinistas se encuentran entre los heridos, que han sido trasladados a distintos hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

Según informó la Policía en redes sociales, los investigadores e inspectores ferroviarios comenzaron sus pesquisas para determinar las causas y circunstancias de la colisión.

Bednárik aseguró que lo prioritario ahora es atender a las personas afectadas, agradeciendo la rápida intervención de los equipos de emergencia: "Les deseo a todos una pronta recuperación y agradezco a los servicios de emergencia su labor".

Ferrocarriles Checos anunció que indemnizará a los pasajeros de ambos trenes por las lesiones y los daños materiales ocasionados. La Inspección Ferroviaria y la policía han iniciado una investigación sobre los hechos.