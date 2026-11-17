La aerolínea aseguró además que dará prioridad a los pasajeros con fechas de viaje más cercanas.

Vuelos suspendidos

La situación de la conexión entre Ezeiza y Madrid venía mostrando señales de deterioro desde hacía semanas. La empresa llegó a ofrecer hasta cinco frecuencias semanales entre ambas ciudades, pero recientemente había reducido su programación a apenas dos vuelos por semana.

Además, en los últimos meses se registraron cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a cientos de pasajeros, con demoras que en algunos casos llegaron a extenderse por varios días.

La ruta competía con servicios operados por Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa hacia Madrid, además de Level, que conecta Buenos Aires con Barcelona.

El cierre de la operación argentina forma parte de un proceso de reestructuración más amplio.

El viernes pasado, Plus Ultra presentó en España un preconcurso de acreedores, mecanismo que le permite negociar con sus acreedores mientras intenta evitar una situación de insolvencia definitiva. La compañía tendrá inicialmente tres meses para alcanzar acuerdos de reestructuración, con la posibilidad de extender ese plazo.

Según trascendió, el plan de ajuste contempla una reducción de su red internacional de destinos, un achicamiento de la flota y recortes en la plantilla de trabajadores. La empresa proyecta además medidas temporales que incluyen reducciones de jornada y suspensiones parciales de contratos como parte del proceso de reorganización.

Plus Ultra ya había abandonado otras rutas internacionales a lo largo de este año como los vuelos a Bogotá y Cartagena de Indias.