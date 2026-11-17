Apenas 18 meses después de inaugurar sus vuelos entre Buenos Aires y Madrid, Plus Ultra abandona la ruta
La aerolínea española canceló todos su vuelos entre Buenos Aires y Madrid en medio de la profunda crisis financiera que atraviesa.
La aerolínea española Plus Ultra suspendió este martes, hasta nuevo aviso, todos sus vuelos directos entre el aeropuerto de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires y el de Barajas, en Madrid. La cancelación de la operación se da apenas 18 meses después de haber inagurado la ruta en mayo del año pasado en un intento por ganar espacio en uno de los corredores aéreos más importantes entre Argentina y Europa.
La compañía comunicó la cancelación a los pasajeros afectados y confirmó que dejará de operar la ruta desde este martes en el marco de una profunda reestructuración que atraviesa la empresa.
“Esta medida responde al complejo entorno que atraviesa actualmente el transporte aéreo, marcado, entre otros factores, por un fuerte incremento de los costes operativos, en particular los del combustible”, explicó la firma en una comunicación enviada a sus clientes.
La empresa indicó que los pasajeros afectados por las cancelaciones recibirán una notificación por correo electrónico.
En el caso de los pasajes adquiridos a través de agencias de viajes, las gestiones deberán realizarse mediante esos intermediarios. Quienes compraron directamente en los canales oficiales de Plus Ultra deberán tramitar sus reclamos mediante el portal de atención al cliente de la compañía.
La aerolínea aseguró además que dará prioridad a los pasajeros con fechas de viaje más cercanas.
Vuelos suspendidos
La situación de la conexión entre Ezeiza y Madrid venía mostrando señales de deterioro desde hacía semanas. La empresa llegó a ofrecer hasta cinco frecuencias semanales entre ambas ciudades, pero recientemente había reducido su programación a apenas dos vuelos por semana.
Además, en los últimos meses se registraron cancelaciones y reprogramaciones que afectaron a cientos de pasajeros, con demoras que en algunos casos llegaron a extenderse por varios días.
La ruta competía con servicios operados por Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa hacia Madrid, además de Level, que conecta Buenos Aires con Barcelona.
El cierre de la operación argentina forma parte de un proceso de reestructuración más amplio.
El viernes pasado, Plus Ultra presentó en España un preconcurso de acreedores, mecanismo que le permite negociar con sus acreedores mientras intenta evitar una situación de insolvencia definitiva. La compañía tendrá inicialmente tres meses para alcanzar acuerdos de reestructuración, con la posibilidad de extender ese plazo.
Según trascendió, el plan de ajuste contempla una reducción de su red internacional de destinos, un achicamiento de la flota y recortes en la plantilla de trabajadores. La empresa proyecta además medidas temporales que incluyen reducciones de jornada y suspensiones parciales de contratos como parte del proceso de reorganización.
Plus Ultra ya había abandonado otras rutas internacionales a lo largo de este año como los vuelos a Bogotá y Cartagena de Indias.
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