Sin embargo, el operativo no contempla la interrupción de ningún servicio. La FEMA aclaró que no se realizarán cortes de electricidad, internet ni telefonía y que tampoco será necesario que los ciudadanos realicen ninguna acción. Además, se trata de una práctica habitual que el organismo realiza, como mínimo, una vez cada tres años.

Europa recomienda tener un "kit de supervivencia" para tres días

El segundo componente de la teoría está relacionado con una iniciativa de la Comisión Europea, que difundió pautas para que los habitantes cuenten con recursos básicos frente a una eventual emergencia. Entre las sugerencias figura disponer de provisiones suficientes para cubrir las necesidades esenciales durante las primeras 72 horas de una crisis.

La lista incluye agua, alimentos, dinero en efectivo y baterías portátiles, entre otros elementos. La intención es que cada hogar pueda afrontar las primeras dificultades mientras se ponen en marcha los dispositivos de asistencia y respuesta de las autoridades.

Estas medidas preventivas responden a un escenario internacional atravesado por distintos riesgos, entre ellos la guerra en Ucrania, los ciberataques, las amenazas híbridas y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas. Por eso, varios gobiernos europeos vienen revisando sus estrategias de protección civil.

El capítulo de Los Simpson que menciona “una tormenta que se acerca”

Una imagen del capítlo

El tercer factor es un episodio de Los Simpson donde se hace referencia a una tormenta en Springfield un 17 de noviembre. Sin embargo, en el capítulo no se especifica el año ni tampoco habla de un apagón a nivel mundial.

Qué hicieron otros países para prepararse ante una emergencia

Reino Unido, Francia, Finlandia y Suecia también implementaron iniciativas para mejorar la capacidad de respuesta de sus habitantes ante posibles contingencias. Las recomendaciones no anticipan un apagón mundial, sino que forman parte de políticas de prevención frente a distintos escenarios de riesgo.

En Suecia, por ejemplo, las autoridades actualizaron en 2024 las instrucciones destinadas a la población para afrontar emergencias civiles. El material, cuyos antecedentes se remontan a la Guerra Fría, fue adaptado a las condiciones actuales e incluye escenarios extremos, entre ellos la posibilidad de ataques nucleares.

En Reino Unido, el Gobierno reforzó a fines de octubre el pedido para que las familias cuenten con suministros que les permitan subsistir durante tres días. La iniciativa contempla tanto posibles fallas tecnológicas como fenómenos climáticos extremos, entre ellos olas de calor, sequías e incendios forestales.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, también se refirió al deterioro del escenario de seguridad y advirtió que su país atraviesa un nivel de amenaza superior al registrado durante buena parte de su vida.