Apareció sana y salva Diana Ospina, la conocida diseñadora de moda secuestrada en Bogotá
La mujer había sido reportada como desaparecida tras asistir a una fiesta en la discoteca Theatron.
Diana Ospina, una mujer colombiana de 35 años que se encontraba desaparecida desde la madrugada del domingo, fue encontrada sana y salva en la ciudad de Bogotá. Con el avance de la investigación trascendió que había sido secuestrada, negociada entre bandas criminales y que le habían robado mucho dinero de sus cuentas bancarias.
Ospina había sido vista por última vez a la salida de una fiesta en el boliche Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero. Desde allí, se había tomado un taxi para volver a su casa, ubicada en Santa María del Lago, pero nunca llegó.
Tras perder contacto con ella, su familia radicó la denuncia correspondiente ante las autoridades, lo que activó el protocolo de búsqueda, y se impulsó una intensa campaña de difusión en redes sociales para dar con su paradero.
En el marco de la investigación, las autoridades se centraron en el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios. De esta forma, lograron dar con un video donde se la ve a Diana subiendo a un taxi a la salida del boliche.
Según trascendió, otra cámara captaron el momento en el que el taxi en el que se movilizaba Ospina se detuvo frente a su vivienda.
Instantes después, un segundo taxi que los seguía de cerca se estaciona detrás. Fue entonces cuando la mujer fue interceptada por dos delincuentes que la insultaron y la golpearon para que se bajara del auto.
Luego, la habrían subido al segundo vehículo con la intención de llevar a cabo un secuestro exprés, conocido en Colombia como “paseo millonario”.
Familiares de la mujer indicaron que, con el paso de las horas, se registraron al menos trece retiros de las cuentas bancarias de la víctima, por un total que alcanzaría los 150 millones de pesos colombianos.
Luego de varias horas de angustia, el lunes por la noche Diana llegó por sus propios medios a un Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional en la localidad de Santa Fe, cerca de la vía a Choachí. Las autoridades confirmaron que la mujer se encontraba en buen estado de salud y que, tras ser atendida, fue trasladada hasta su vivienda, donde se reencontró con sus familiares.
“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”, confirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario