Apareció sana y salva Diana Ospina, la conocida diseñadora de moda secuestrada en Bogotá

Instantes después, un segundo taxi que los seguía de cerca se estaciona detrás. Fue entonces cuando la mujer fue interceptada por dos delincuentes que la insultaron y la golpearon para que se bajara del auto.

Luego, la habrían subido al segundo vehículo con la intención de llevar a cabo un secuestro exprés, conocido en Colombia como “paseo millonario”.

Familiares de la mujer indicaron que, con el paso de las horas, se registraron al menos trece retiros de las cuentas bancarias de la víctima, por un total que alcanzaría los 150 millones de pesos colombianos.

Luego de varias horas de angustia, el lunes por la noche Diana llegó por sus propios medios a un Centro de Atención Inmediata de la Policía Nacional en la localidad de Santa Fe, cerca de la vía a Choachí. Las autoridades confirmaron que la mujer se encontraba en buen estado de salud y que, tras ser atendida, fue trasladada hasta su vivienda, donde se reencontró con sus familiares.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”, confirmó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.