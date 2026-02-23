Cómo es la supuesta conexión entre Nemesio "Mencho" Oseguera Cervantes y Buenos Aires

El socio argentino

En la historia y el desembarco de González Valencia en Buenos Aires hay un argentino de por medio: Oscar Calvete Souza, un asesor de empresas de 75 años que conoció a los miembros del cartel cuando vivía en México, informó el matutino.

Calvete Souza fue señalado como artífice de una red de lavado de dinero del narcotráfico, y en septiembre de 2025 firmó un juicio abreviado en que el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín lo condenó a tres años de prisión efectiva y al pago de una multa de $ 196 millones.

calvete souza

Además, el asesor empresarial fue indagado el 15 de marzo de 2019 por el juez federal de Morón Néstor Barral, que lo acusó de pieza clave del intento del cartel de "Los Cuinis" para instalarse en Argentina, entre 2007 y 2011.

Calvete Souza fue señalado como artífice del lavado de U$S 2 millones del narcotráfico, que le fueron acreditados en tres cuentas del banco Santander Río a través de giros bancarios o depósitos en efectivo.

Cómo cayó el hombre del "Mencho" en el Río de la Plata

Justamente los viajes de González Valencia a Buenos Aires empezaron en 2007, pero su interés con este lado del Río de la Plata no duraría mucho: el 9 de julio de 2012, un año después de instalarse en Puerto Madero, se mudó con toda su familia a Uruguay.

El cuñado del "Mencho" compró en Punta del Este una chacra llamada "Quincho Grande", pero para cerrar el negocio inmobiliario pagó a través de una firma llamada Montella Global S.A., que luego apareció en los Panamá Papers y en los 11 millones de documentos filtrados del escándalo de Mossack Fonseca.

Las autoridades de Uruguay empezaron a investigar la compañía y en 2016 González Valencia fue arrestado.

chacra narco punta del este

El empresario vinculado al narcotráfico se quejó de que "en Argentina hay mucha inflación e inseguridad", y por eso se había mudado a Uruguay, donde sus hijos estudiaban entre Punta del Este y Montevideo.

La casa en Punta del Este le había costado U$S 2 millones, y una detención de alto perfil.

Para ese entonces González Valencia ya era el jefe del cartel Jalisco Nueva Generación luego de que su hermano mayor, Abigael, cayera preso en febrero de 2015 en Puerto Vallarta, México.

González Valencia fue condenado por lavado de activos en Uruguay, pero además se autorizó su extradición a los Estados Unidos, donde recibió una pena de prisión perpetua por su actividad vinculada al narcotráfico.

Quiénes son "Los Cuinis" y cómo llegaron a Puerto Madero

Los hermanos Abigael y Gerardo González Valencia son los jefes de "Los Cuinis", y a su vez responden al Cártel Jalisco Nueva Generación. Eran -son- el brazo económico de la organización con el lavado de dinero como principal actividad.

Otros integrantes fueron identificados como Pedro Merced Medina Lizarraga, Julio César Alegre Ortega y Francisco Marzio Medina González, quienes entraron a la Argentina en 2008 como turistas pero inscribieron en La Plata una sociedad llamada Círculo Internacional S.A., cuyo único negocio es "Córner Mi Lugar".

maxiquiosco puerto madero

Al día de hoy la única tienda que existió de la marca "Córner Mi Lugar" funcionó en un local sobre Olga Cossettini 260 cuya remodelación costó U$S 2 millones.

Todos esos datos salieron a la luz porque los tres mexicanos integrantes de "Los Cuinis" estuvieron involucrados en un accidente de auto en Puerto Madero y tuvieron el mal tino de amenazar al personal de Prefectura que se acercó al lugar.

Los tres "cuinis" que respondían a González Valencia residían en un departamento del 5° piso de la torre Bulevar de Le Parc, en Azucena Villaflor 450, donde hacían unas fiestas ruidosas y de alto perfil hasta para Puerto Madero.

Aquel 10 de marzo de 2009 los tres ciudadanos mexicanos eran víctimas, pero luego se supo de sus contactos con el narcotráfico y que el auto en el que viajaban era un Chevrolet Astra de un argentino residente en Ituzaingó y por eso hay una causa en Morón en la cual hasta la fecha figuran como prófugos.