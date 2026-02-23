México: más de mil personas pasaron la noche en el Zoológico de Guadalajara por la violencia del narcotráfico

"No veníamos preparados para estar aquí más de un día; fue una visita horrible, me quedo sin ganas de volver", agregó la mujer en declaraciones reproducidas por el sitio El Informador de México.

zoo de guadalajara mexico

Como ella había más turistas llegados de los estados de Zacatecas, además de gente de Nayarit, Colima, Aguascalientes y Michoacán.

Recién el lunes por la mañana el grupo pudo evacuar las instalaciones mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguraba que volvía el orden a las calles.

Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, fue el epicentro de la oleada de cientos de actos violentos de reacción en 20 de los 32 estados del país, tras anunciarse la muerte de "El Mencho", de 56 años.