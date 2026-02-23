México: más de mil personas pasaron la noche en el Zoológico de Guadalajara por la violencia del narcotráfico
El país entero pasó 24 horas de terror tras la muerte de Nemesio Oseguera, "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un grupo de 1.080 turistas quedó atrapado el domingo pasado en el Zoológico de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, debido a las calles bloqueadas y los incidentes producidos en todo México por actores del narcotráfico tras la detención y ejecución de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho".
Tras la confirmación de la muerte de "El Mencho", que era el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las represalias del narcotráfico se sintieron en todo México. En el Zoológico de Guadalajara los turistas tuvieron que pasar la noche en el estacionamiento del predio debido a los bloqueos de calles, incendios de autos y tiroteos en algunas zonas de la ciudad.
En total se completaron 21 buses, cinco camionetas y cuatro autos con turistas, todos de nacionalidad mexicana, familias con menores de edad y personas ancianas que necesitaban volver a sus casas a salvo.
Los visitantes fueron asistidos por personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por el personal del zoológico y servicios médicos, y policías, que los resguardaron, les dieron frazadas y alimentos y estuvieron pendientes de que las personas vulnerables recibieran asistencia oportuna si sentían algún malestar.
"Estamos mal comidos, mal dormidos, cansados. Un amigo de mi esposo nos trajo algo de comida y agua, pero ya tenemos prácticamente un día que no hemos comido bien", expresó Margarita Fernández, una turista de la localidad de Zacatecas que pasó la noche en el zoológico.
"No veníamos preparados para estar aquí más de un día; fue una visita horrible, me quedo sin ganas de volver", agregó la mujer en declaraciones reproducidas por el sitio El Informador de México.
Como ella había más turistas llegados de los estados de Zacatecas, además de gente de Nayarit, Colima, Aguascalientes y Michoacán.
Recién el lunes por la mañana el grupo pudo evacuar las instalaciones mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguraba que volvía el orden a las calles.
Guadalajara, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, fue el epicentro de la oleada de cientos de actos violentos de reacción en 20 de los 32 estados del país, tras anunciarse la muerte de "El Mencho", de 56 años.
