La desubicada arenga golpista de un therian en la TV española: "¡Perro Sánchez, dimisión!"

El condurcto quedó congelado durante un instante. Acto seguido, la producción reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.

Tras lo ocurrido comenzaron a surgir preguntas. ¿Era realmente parte del colectivo therian o simplemente utilizó el fenómeno como excusa para conseguir unos minutos de visibilidad televisiva?. Algunos espectadores y usuarios en redes sociales han puesto en duda la autenticidad del invitado, señalando que podría haber aprovechado el creciente interés mediático por el tema para colarse en el programa y lanzar su mensaje político. Por ahora, no hay confirmación clara sobre su vinculación real con la comunidad therian.

El incidente llega en un momento en el que el fenómeno therian está generando cada vez más atención mundial. En redes sociales circulan vídeos de jóvenes imitando movimientos animales, practicando quadrobics y organizando encuentros. Incluso se han difundido convocatorias para reunirse. La rápida expansión del tema en internet ha provocado curiosidad, debate y también polémica en distintos sectores de la sociedad.