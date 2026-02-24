La desubicada arenga golpista de un therian en la TV española: "¡Perro Sánchez, dimisión!"
El programa se vio obligado a cortar la emisión tras el insulto y un gesto obsceno del entrevistado
La televisión española vivió este lunes un insólito momento durante una entrevista. Lo que iba a ser una conversación sobre el fenómeno therian terminó con un grito político, un gesto obsceno ante las cámaras y la realización cortando la señal de forma fulminante.
El episodio ocurrió durante una conexión en directo en la televisión autonómica pública IB3, donde un joven invitado participaba en un espacio producido por Nova Televisió (Grupo Serra) para hablar de la creciente visibilidad de las reuniones de personas que se identifican como animales a nivel espiritual.
Aprovechando el último turno de palabra, el entrevistado rompió por completo el guion previsto. Lejos de cerrar con una reflexión sobre su identidad animal, el joven pidió la palabra para gritar a cámara -con una máscara puesta-: "¡Perro Sánchez, hijo de puta, dimisión!". Luego se bajó los pantalones y mostró sus genitales a la cámara, realizando gestos obscenos.
El condurcto quedó congelado durante un instante. Acto seguido, la producción reaccionó de inmediato y cortó la emisión, dejando la escena incompleta para los espectadores que estaban siguiendo el programa en ese momento.
Tras lo ocurrido comenzaron a surgir preguntas. ¿Era realmente parte del colectivo therian o simplemente utilizó el fenómeno como excusa para conseguir unos minutos de visibilidad televisiva?. Algunos espectadores y usuarios en redes sociales han puesto en duda la autenticidad del invitado, señalando que podría haber aprovechado el creciente interés mediático por el tema para colarse en el programa y lanzar su mensaje político. Por ahora, no hay confirmación clara sobre su vinculación real con la comunidad therian.
El incidente llega en un momento en el que el fenómeno therian está generando cada vez más atención mundial. En redes sociales circulan vídeos de jóvenes imitando movimientos animales, practicando quadrobics y organizando encuentros. Incluso se han difundido convocatorias para reunirse. La rápida expansión del tema en internet ha provocado curiosidad, debate y también polémica en distintos sectores de la sociedad.
