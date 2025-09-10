Así detenían al presunto asesino de Charlie Kirk, el activista pro-Donald Trump que fue baleado este miércoles

Con el tiempo se convirtió en conductor de un podcast llamado "El show de Charlie Kirk", solía aparecer de invitado en la cadena de televisión Fow News y había publicado tres libros, incluido uno cuyo título es "La Doctrina MAGA: las únicas ideas que ganarán el futuro", en referencia al slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".

De hecho, el ataque de este miércoles se produjo mientras el activista debatía ante un público de 2.000 personas en el campus universitario ubicado en la localidad de Orem, en el estado de Utah, y hay un video del episodio que se volvió viral en el que se ve cuando sufre una lesión en el cuello.

Poco después de que ocurriera el ataque, registrado cerca del mediodía, la Universidad del Valle de Utah informó que "se produjo un único disparo desde la terraza de un edificio cercano", y que "un sospechoso fue detenido" por las autoridades en conexión con el ataque.

Kirk se había casado en 2021 con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.