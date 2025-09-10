Así detenían al presunto asesino de Charlie Kirk, el activista pro-Donald Trump que fue baleado este miércoles
El fundador de Turning Point USA murió tras recibir el impacto de una bala en su cuello, mientras daba una charla en una universidad de Utah.
La conmoción se apoderó de Estados Unidos en la tarde de este miércoles, cuando Charlie Kirk fue gravemente herido de bala en su cuello, lo que derivó en su muerte momentos después. El activista de derecha y aliado de Donald Trump se encontraba dando una charla en el campus de la Universidad del Valle, del estado de Utah, en Estados Unidos, cuando fue sorprendido por un balazo que hizo que automáticamente la sangre comenzara a brotar de su cuello.
Tras lo sucedido, diferentes medios internacionales informaron que la Policía logró dar con un presunto atacante, a quien detuvieron de inmediato. De hecho, en las redes sociales comenzó a circular el video donde un hombre canoso y avanzado en edad es arrastrado por las autoridades para ser trasladado a la comisaría.
Quién era Charlie Kirk, el activista de derecha que fue asesinado de un balazo en EEUU
Kirk fundó Turning Point USA cuando tenía apenas 18 años y empezó a presentarse en escuelas secundarias y universidades para debatir abiertamente con cualquiera que quisiese cambiar su opinión. El activista era reconocido por su militancia pro-Trump, por su discurso embebido del discurso cristiano evangélico estadounidense, por abogar por causas como la tenencia libre de armas, y por expresarse en contra del aborto.
Con el tiempo se convirtió en conductor de un podcast llamado "El show de Charlie Kirk", solía aparecer de invitado en la cadena de televisión Fow News y había publicado tres libros, incluido uno cuyo título es "La Doctrina MAGA: las únicas ideas que ganarán el futuro", en referencia al slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".
De hecho, el ataque de este miércoles se produjo mientras el activista debatía ante un público de 2.000 personas en el campus universitario ubicado en la localidad de Orem, en el estado de Utah, y hay un video del episodio que se volvió viral en el que se ve cuando sufre una lesión en el cuello.
Poco después de que ocurriera el ataque, registrado cerca del mediodía, la Universidad del Valle de Utah informó que "se produjo un único disparo desde la terraza de un edificio cercano", y que "un sospechoso fue detenido" por las autoridades en conexión con el ataque.
Kirk se había casado en 2021 con Erika Frantzve, con quien tuvo dos hijos, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.
