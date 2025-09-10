Murió Charlie Kirk, activista aliado de Donald Trump, tras recibir un balazo en el cuello

Charlie Kirk usa

Este evento era parte de un debate organizado por la entidad sin fines de lucro de Kirk, una cita que ya había generado polémica en la Universidad. Una petición en línea para cancelarlo había superado las 1.000 firmas, aunque las autoridades universitarias habían optado por mantenerlo en aras de la libertad de expresión, amparada en la Primera Enmienda.

charlie kirk disparo

El suceso fue condenado por líderes de todo el espectro político, incluyendo al expresidente Donald Trump: "¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!", había publicado el presidente en su red social Truth Social, antes que se conociera la noticia del deceso.

Por su parte, Jason Chaffetz, excongresista de Utah que presenció el ataque, calificó el disparo como "cercano" y lamentó la falta de seguridad en el lugar, a pesar de que Kirk viajaba con su propio equipo de seguridad.