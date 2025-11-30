Barbie humana: se inyecta sangre de su hijo para no envejecer

Embed - La "MADRE VAMPIRO" que se INYECTA SANGRE de su HIJO

“Esa sangre tiene que ser totalmente compatible con la mía, grupo factor. Y hay 47 análisis que se hacen para ver que seamos totalmente compatibles. Una vez que se ha dado eso, viene la transfusión de sangre, se le saca la sangre a mi hijo, se pasa por una máquina y me la inyectan a mí. Esa clínica solamente se encuentra aquí en Dallas, en Estados Unidos”, sumó.

Según informó, un tratamiento de estas características cuesta aproximadamente u$s15.000 y sorprendió al contar que se hizo un tratamiento con células madres de cordón umbilical de un donante.

“Me he hecho tratamientos de transferencia de grasa, también de un donante. Y bueno, eso para no tener que hacerme la liposucción y sacarme mi propia grasa e inyectármela en otras partes donde ya vamos perdiendo volumen y grasa facial”, agregó Marcela Iglesias.

Por otra parte, reveló que para ella “es una exigencia mantenerme joven por dentro”: “Siempre voy a lo que es el biohacking, que es el mantener las células madres lo más jóvenes posible. Aunque a lo mejor por afuera no nos veamos tan joven, por dentro nuestro cuerpo, nuestros órganos van a seguir siendo jóvenes porque las células van regenerando”.

En esa línea, hizo una fuerte reflexión sobre su forma de actuar: “Considero que retrasé el envejecimiento alrededor de unos 10, 15 años, más o menos. No tengo una obsesión con mantenerme joven, tengo una obsesión con envejecer dignamente, beautifully, como decimos en este país”.