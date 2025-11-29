Donald Trump amenazó por teléfono a Nicolás Maduro con más acciones militares cerca de Venezuela

El presidente estadounidense, habló por teléfono con su par de Venezue la la semana pasada para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según reportó este viernes el diario The New York Times con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. En la llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofició como medio para que Trump le advirtiera a Maduro que Estados Unidos multiplicará las acciones militares, si no abandona Caracas en el corto plazo.