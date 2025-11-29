Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: el posteo de su novia ¿con palito para la China Suárez?
Anita Espasandín llamó la atención al saludar al actor por su cumpleaños con un mensaje lleno de cariño, que además pareciera haber incluido una indirecta...
Este sábado 29 de noviembre, la atención volvió a posarse sobre Benjamín Vicuña, quien celebra sus 47 años. Tras una noche de festejo junto a su círculo íntimo, la mañana llegó con una inesperada demostración pública de afecto: Anita Espasandín compartió un posteo dedicado al actor, acompañado por una serie de imágenes de los viajes que realizaron juntos.
Sin embargo, lo que terminó generando más repercusión fue la indirecta que incluyó hacia la ex del chileno, Eugenia "China" Suárez, aunque sin mencionarla de manera explícita.
El conflicto entre Vicuña y la madre de sus hijos menores continúa escalando desde hace meses, especialmente por el debate alrededor del centro de vida de Magnolia y Amancio, que desde agosto se movieron entre Buenos Aires y Turquía tras la mudanza de la China Suárez a Estambul junto a Mauro Icardi por los compromisos futbolísticos del jugador.
En ese contexto, Espasandín decidió expresarse a través de Instagram, dejando su mensaje en el feed bajo un título significativo: "Deseos". Allí, la economista escribió: "Que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano; que Isabel siga siendo tu faro, con ese amor incondicional que te acompaña siempre, junto a tus hermanos; que encuentres momentos de conexión con amigos y que el trabajo siga siendo tu gran pasión".
Pero fue un párrafo posterior el que generó interpretaciones inmediatas en redes: "Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción, pero con calma, las batallas que vengan", frase que muchos señalaron como un mensaje directo vinculado al conflicto judicial con la China Suárez.
La dedicatoria culminó con un cierre cargado de emoción: "Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre. TAF (te amo fuerte) Benjamín. Feliz cumpleaños". Por su parte, fiel a su estilo, Vicuña respondió con un comentario afectuoso sin profundizar en los subtextos del mensaje: "Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos mas años contigo".
