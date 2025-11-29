Airbus instó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6.000 de sus aviones por fallas en una computadora

La orden es taxativa: los operadores deben actualizar el software de las computadoras de control de vuelo de inmediato o dejar los aviones en tierra antes del domingo.

Para la mayoría de los aviones, el 85 por ciento de ellos según un portavoz de la compañía, el cambio de software con su versión anterior llevará "unas horas", lo que no debería afectar mayormente sus programas de vuelo. Pero para unos 1.000 aparatos, esto implicará el cambio del hardware, "lo que llevará semanas", explicó una fuente cercana al asunto.

Habrá trastornos

"Airbus reconoce que estas recomendaciones provocarán trastornos operativos para los pasajeros y los clientes. Pedimos disculpas por las molestias causadas y trabajaremos en estrecha colaboración con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad absoluta y primordial", escribió el fabricante aeronáutico europeo en un comunicado.

El 30 de octubre, un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un problema de control en vuelo debido a un fallo informático. El incidente se produjo en la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), cuando el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos, quienes lograron aterrizar la nave en Tampa (Florida), donde se verificó que había pasajeros heridos.

El Airbus A320, que entró en servicio en 1988, es el avión más vendido del mundo. En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, cuyo primer ejemplar se entregó en 1968. A finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12.254 unidades del 737.

La aerolínea colombiana Avianca adelantó que estos cambios afectarán significativamente sus vuelos en los próximos diez días, mientras que Iberia dijo ya estar trabajando para realizar "los cambios necesarios” sin que sus operaciones se vean interrumpidas. British Airways, en tanto, indicó que solo 3 de sus aeronaves deberán cambiar sus sistemas.