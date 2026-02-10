Caso Jeffrey Epstein: el Rey Carlos III le soltó la mano al Príncipe Andrés

principe andres epstein

Ruptura definitiva y despojo de honores

La situación del exduque de York alcanzó un punto de no retorno el 17 de octubre de 2025, fecha en la que se anunció oficialmente que dejaría de utilizar sus títulos nobiliarios, incluyendo el de Duque de York, y que se retiraría de las propiedades públicas que habitaba. Esta decisión, impulsada directamente por el rey Carlos III, fue la respuesta institucional ante la aparición del nombre de su hermano en las listas de invitados a las islas de Epstein, vinculadas a redes de trata y abuso.