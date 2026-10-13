China reiteró ante la ONU su respaldo a la soberanía argentina sobre las Malvinas
“China apoya firmemente la legítima reivindicación de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas”, indicó el embajador chino ante la organización multinacional.
Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), China reiteró su respaldo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, durante el debate general sobre descolonización de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de ese organismo multinacional.
Fue el embajador y representante permanente adjunto chino, Sun Lei, quien pidió que Gran Bretaña que responda al reclamo argentino y que acepte negociar. “La parte china reiteró su firme respaldo al reclamo de soberanía de la República Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas”, publicó la Embajada del gigante asiático en redes sociales.
Y subrayó que China “siempre sostiene que las disputas territoriales entre Estados deben resolverse mediante negociaciones pacíficas”, reclamando que se respeten la igualdad soberana entre los Estados y la no injerencia en los asuntos internos.
Para China, la cuestión Malvinas es “colonialismo”
En su discurso, Sun Lei sostuvo que “los efectos persistentes del colonialismo no han desaparecido con el fin de la ocupación militar. La comunidad internacional necesita urgentemente adoptar medidas concretas para promover un progreso sustancial en la agenda de descolonización”.
Señaló que “debemos dejar de perpetuar el pensamiento colonial, oponernos al hegemonismo y a la política de poder, abstenernos de perjudicar los intereses de otros países o de interferir en sus asuntos internos, y practicar verdaderamente los principios de igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos en las relaciones internacionales”.
Sun Lei añadió que “la cuestión de las Malvinas y la del Sáhara Occidental son legados históricos del colonialismo”, subrayando que “China apoya firmemente la legítima reivindicación de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y siempre ha abogado por la resolución de las disputas territoriales entre países mediante negociaciones pacíficas”.
“Esperamos que el Reino Unido responda positivamente a la solicitud de la Argentina, reanude el diálogo y las negociaciones lo antes posible y encuentre una solución pacífica, justa y duradera de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, concluyó.
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