China reiteró ante la ONU su respaldo a la soberanía argentina sobre las Malvinas

Sun Lei añadió que “la cuestión de las Malvinas y la del Sáhara Occidental son legados históricos del colonialismo”, subrayando que “China apoya firmemente la legítima reivindicación de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y siempre ha abogado por la resolución de las disputas territoriales entre países mediante negociaciones pacíficas”.

“Esperamos que el Reino Unido responda positivamente a la solicitud de la Argentina, reanude el diálogo y las negociaciones lo antes posible y encuentre una solución pacífica, justa y duradera de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”, concluyó.