En la despedida de Messi también estuvo presente el trapo malvinero

Cuando puso atisbar entre la densa neblina del ajuste anarcocapitalista que tras ese pedazo de sábana se había encolumnado una Nación. Y por qué no usarla partidariamente, se habrá preguntado, a poco más de un año de las elecciones en las que pretende la reelección. Y lo hizo, y lo hace. Por qué tener vergüenza cuando todo alrededor se derrumba y vale agarrarse al primer salvavidas que se tenga a mano…