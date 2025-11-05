Claudia Sheinbaum reveló que denunció al hombre que la acosó: "Si esto le hacen a la presidenta..."

Tras lo sucedido, la mandataria de México hizo un fuerte descargo al respecto en la Conferencia del Pueblo de la Ciudad de México: "Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México, no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí", comenzó indicando.