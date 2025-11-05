Una por una, todas las deudas de Marcelo Tinelli: cuántos millones de dólares debe

El conductor de Argenzuela ratificó, además, que su colega seguirá sin aparecer en su programa de streaming, por lo que no se podrá escuchar su palabra y su descargo.

"No se si la tiene, pero sí la ganó. No se si la tiene, desconozco. Al salir a pedir préstamos debe tener problemas financieros", completó el animador de C5N respecto a la astronómica deuda.

tinelli c5n

Una por una, las dudas de Marcelo Tinelli declaradas y confirmadas

De acuerdo con Argenzuela, el estimado de las deudas de Marcelo Tinelli ronda los 30 millones de dólares. El detalle:

95 cheques rechazados por $327 millones sin fondos (de la productora La Flia)

44 cheques rechazados por $364 millones sin fondos (publicidad e imagen)

199 cheques rechazados por $811 millones sin fondos (personales)

13 juicios de AFIP

48 juicios laborales

2 juicios de seguridad social

juicio penal

juicio por Badía