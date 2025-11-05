La presunta dueña de los autos chocados en Flores agredió a un camarógrafo de C5N

dueña autos caballito agredió camarógrafo C5N

La mujer, que se identificó como Magalí, continuó la discusión incluso en presencia de su madre, una mujer mayor de edad que se interpuso, intentó calmarla y dijo ser dueña de uno de los autos: “Nos podría haber matado a nosotros con el choque”.

Acto seguido, Magalí advirtió que iba a llamar a la policía, mientras continuaba el cruce con el camarógrafo, que le pedía que no tocara su herramienta de trabajo. “A mí no me pegues en la cara con la cámara, ¿sabés como te la vuelo? en dos minutos”, lanzó la mujer.

Cuando Magalí se retiró del lugar, su madre mas tranquila expresó: “Esto podría haberse evitado. Una persona consciente maneja bien, y si tiene sueño que se ponga a un costado y se duerma. Si estaba por entrar al auto me podría haber matado”. En tanto, al querer defender a su hija y explicar su actitud, sostuvo: “Uno está nervioso y viene alguien con una cámara y se pone más nervioso”.

Habló el conductor: “Me quedé dormido”

“Me quedé dormido, pensé que no me iba a pasar nunca. Vivo acá a la vuelta, es increíble. Venía cansado del fin de semana, dormí poco quizás”, confesó Sergio, quien contó que volvía de trabajar cuando ocurrió el choque.

Además, aseguró que tiene el seguro del auto al día y que, tras el siniestro, se ofreció a que le hicieran el test de alcoholemia: “Todo lo que sea necesario para que se den cuenta que estoy bien, que vengo de trabajar, me quedé dormido en una cuadra o menos”, sostuvo.

Como producto del violento impacto, el Toyota terminó destruido y el Polo perdió una de las ruedas. El conductor, que logró salir del vehículo por sus propios medios antes del arribo de personal del SAME, fue atendido en el lugar con diagnóstico de control clínico, sin requerir traslado.

“En Felipe Vallese - a una cuadra del choque - pasó una camioneta, frené y me despabilé. Pero en esta cuadra me quedé dormido con el pie arriba del acelerador”, se lamentó más tarde.