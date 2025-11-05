Así fue la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete

Minutos antes de iniciar su 14° viaje a los Estados Unidos en menos de dos años, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni que asumió así como nuevo Jefe de Gabinete de ministros de la Nación. Adorni reemplazará así a Guillermo Francos quien fue eyectado del cargo pocas horas después de consumado el inesperado triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas del pasado 26 de octubre.