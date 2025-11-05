Así fue la jura de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete
El exvocero presidencial asumió formalmente su nuevo cargo en el Gobierno.
Minutos antes de iniciar su 14° viaje a los Estados Unidos en menos de dos años, el presidente Javier Milei le tomó juramento a Manuel Adorni que asumió así como nuevo Jefe de Gabinete de ministros de la Nación. Adorni reemplazará así a Guillermo Francos quien fue eyectado del cargo pocas horas después de consumado el inesperado triunfo de La Libertad Avanza en las Legislativas del pasado 26 de octubre.
Durante el acto se lo escuchó a Milei darle un claro mensaje a Adorni para el desafío que deberá enfrentar desde este miérxoles: “Con todo eh”.
NOTA EN DESARROLLO
