Un hombre acosó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en plena calle

El incidente tuvo lugar a pocos metros del Palacio Nacional, mientras Sheinbaum se dirigía hacia un acto oficial. En las grabaciones que circularon en redes sociales y medios de comunicación, se observa cómo el individuo se aproxima a la jefa de Estado, le coloca un brazo sobre los hombros y, con la otra mano, le toca la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello. Durante esos segundos, no se advierte la presencia inmediata de personal de seguridad. Solo después de la agresión, un integrante de la Ayudantía Presidencial, cuerpo encargado de su custodia, intervino y apartó al sujeto, quien parecía encontrarse bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.