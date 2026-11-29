Cómo van las elecciones en España: los primeros sondeos dan ganador al Partido Popular
La proyección de Sigma Dos ubica al espacio de Alberto Núñez Feijóo al frente con el 32,2%, pero deja abierta la pelea por la mayoría absoluta con Vox.
Los colegios electorales en España cerraron este domingo tras una jornada de participación récord y los primeros sondeos difundidos por los medios españoles ubican al Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo al frente de los comicios generales, aunque con la mayoría parlamentaria aún abierta.
Más de 38,6 millones de ciudadanos estuvieron convocados para elegir a los 350 diputados y 209 senadores de las Cortes Generales en una votación que definirá la continuidad del presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, o un cambio hacia la derecha.
Las cifras de los sondeos y la pelea por los 176 escaños
Según el relevamiento de Sigma Dos para RTVE y las cadenas regionales, elaborado con 19.500 entrevistas hasta el sábado, el Partido Popular obtiene el 32,2 % de los votos y una proyección de entre 129 y 134 escaños, a los que podrían sumarse dos bancas de UPN.
En segundo lugar aparece el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el 28,8 % y entre 119 y 124 diputados, mientras que Vox, encabezado por Santiago Abascal, se ubica tercero con el 16,2 % y una estimación de entre 44 y 48 bancas.
De acuerdo con esas estimaciones, la suma de PP y Vox alcanzaría entre 173 y 182 escaños —o entre 175 y 184 con el aporte de UPN—, una horquilla cuyo piso queda apenas por debajo de los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso, mientras que la directora general de Sigma Dos, Rosa Díaz, advirtió que la alta concurrencia en provincias clave como Madrid, Cádiz, A Coruña, Cáceres, Cuenca, Huesca, Palencia, Zamora y Almería puede terminar de inclinar el resultado.
Participación récord e incidencias en la jornada electoral
La votación comenzó a las 9:00 hora local con la constitución de 61.033 mesas y un despliegue de más de 100.000 efectivos de seguridad, registrando un 45,74 % de participación a las 14:00 y un 68,2 % en el corte de las 18:00, el nivel más alto para ese horario en la historia democrática española.
Durante la mañana votaron en Madrid tanto Pedro Sánchez —quien pidió una alta concurrencia al señalar que "el mayor de los poderes es el voto"— como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en Barcelona, quienes por la tarde se trasladaron a sus respectivos comandos de campaña a la espera del escrutinio oficial.
La jornada también dejó algunas incidencias puntuales, entre ellas fallas iniciales con el DNI digital de la ministra de Sanidad, Mónica García, el olvido momentáneo del documento físico de Ada Colau en su mesa, demoras por falta de papeletas en colegios de Cataluña y Galicia y el fallecimiento de un hombre de 88 años por una parada cardiorrespiratoria cuando acudía a votar en Barcelona.
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