Participación récord e incidencias en la jornada electoral

La votación comenzó a las 9:00 hora local con la constitución de 61.033 mesas y un despliegue de más de 100.000 efectivos de seguridad, registrando un 45,74 % de participación a las 14:00 y un 68,2 % en el corte de las 18:00, el nivel más alto para ese horario en la historia democrática española.

Durante la mañana votaron en Madrid tanto Pedro Sánchez —quien pidió una alta concurrencia al señalar que "el mayor de los poderes es el voto"— como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en Barcelona, quienes por la tarde se trasladaron a sus respectivos comandos de campaña a la espera del escrutinio oficial.

La jornada también dejó algunas incidencias puntuales, entre ellas fallas iniciales con el DNI digital de la ministra de Sanidad, Mónica García, el olvido momentáneo del documento físico de Ada Colau en su mesa, demoras por falta de papeletas en colegios de Cataluña y Galicia y el fallecimiento de un hombre de 88 años por una parada cardiorrespiratoria cuando acudía a votar en Barcelona.