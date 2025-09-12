Comunicado de la defensa de Jair Bolsonaro tras la condena por golpismo

Respecto al juicio, expresaron su descontento “por la falta de tiempo para analizar las pruebas que pesaban contra nuestro cliente”, lo que, consideran, los limitó al momento de estudiar y poder refutar lo planteado en el proceso judicial.

La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico.

Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los magistrados Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux abogó por la absolución.

La pena emitida por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) fue dividida en 24 años y 9 meses de prisión y 2 años y 6 meses de detención, además de una fuerte multa, ya que el relator Alexandre de Moraes consideró el liderazgo de Bolsonaro en la organización criminal que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, poco después de la asunción de Lula.