El Supremo Tribunal del Brasil condenó a Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión

“La Fiscalía aportó pruebas contundentes de que un grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, integrado por figuras clave del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de los organismos de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático de ataque a la institucionalidad democrática con el objetivo de perjudicar la legítima alternancia en el poder en las elecciones de 2022 y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales, especialmente el Poder Judicial”, añadió.

En tanto, el ministro Cristiano Zanin indicó entender que se estaba configurando un intento de golpe de Estado: “La estabilidad de la organización y la dirección de sus acciones antes y después de las elecciones de 2022, revela la continuidad del proyecto en torno al alcance mayor de la organización, que era mantener a un grupo específico en el poder, independientemente de la voluntad popular”, afirmó.

“No se puede descartar la evidente correlación entre la narrativa construida por el grupo y reiterada constantemente por su líder, Jair Messias Bolsonaro, y la concentración de manifestantes que, alentados por miembros del grupo, perpetraron posteriormente los atentados del 8 de enero. La intencionalidad y la relación causal son suficientes para responsabilizar a los acusados”, concluyó el juez de STF.

bolsonaro preso Jair Bolsonaro irá preso por más de 27 años.

