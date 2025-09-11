La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por golpismo

Las votaciones de los otros jueces

Estos fueron los magistrados que ya habían emitido su voto:

Alexandre de Moraes: fue el primer juez en votar. Se pronunció a favor de condenar a Bolsonaro, argumentando que existía una "organización criminal" liderada por el expresidente que no supo aceptar el resultado electoral.

Flávio Dino: también votó a favor de la condena . Coincidió en que Bolsonaro fue la "figura dominante" en la conspiración y tenía "dominio sobre todos los hechos".

Luiz Fux: sorprendió con su voto en contra , pidiendo la absolución de Bolsonaro y la anulación del proceso. Fux argumentó que no se probó de forma "más allá de toda duda razonable" la responsabilidad criminal del exmandatario y que el tribunal no tiene la jurisdicción para juzgar los hechos, ya que ocurrieron cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder.

Cármen Lúcia Antunes: votó este jueves, a favor de condenar al exmandatario.

Aún resta que vote Cristiano Zanin. Su decisión no será crucial, dado que ya hay tres de cinco jueces que coincidieron en que Bolsonaro debe ser condenado.