La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por golpismo
La sentencia se conocerá este viernes, pero ya hay tres magistrados que votaron en contra del expresidente. Sólo resta que vote un quinto juez.
La Corte Suprema de Brasil reunió la mayoría necesaria para condenar a Jair Bolsonaro por golpismo: tres de cinco jueces ya votaron en contra del exmandatario por su rol en lo que fue entendido como un golpe de Estado fallido contra su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, perpetrado tras las elecciones generales de 2022. En tanto, otro magistrado votó en contra de que sea condenado el expresidente y pidió la nulidad del juicio.
Si bien la sentencia se conocerá este viernes y aún resta que un juez vote, la Corte ya tiene la mayoría necesaria para que Bolsonaro sea ajusticiado, por lo que podría recibir una condena de 40 años de prisión.
Cabe señalar que fue la jueza Cármen Lúcia Antunes quien votó a favor de una condena este jueves en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente: "Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral", indicó la magistrada al expresar su voluntad.
Las votaciones de los otros jueces
Estos fueron los magistrados que ya habían emitido su voto:
-
Alexandre de Moraes: fue el primer juez en votar. Se pronunció a favor de condenar a Bolsonaro, argumentando que existía una "organización criminal" liderada por el expresidente que no supo aceptar el resultado electoral.
Flávio Dino: también votó a favor de la condena. Coincidió en que Bolsonaro fue la "figura dominante" en la conspiración y tenía "dominio sobre todos los hechos".
Luiz Fux: sorprendió con su voto en contra, pidiendo la absolución de Bolsonaro y la anulación del proceso. Fux argumentó que no se probó de forma "más allá de toda duda razonable" la responsabilidad criminal del exmandatario y que el tribunal no tiene la jurisdicción para juzgar los hechos, ya que ocurrieron cuando Bolsonaro ya no estaba en el poder.
- Cármen Lúcia Antunes: votó este jueves, a favor de condenar al exmandatario.
Aún resta que vote Cristiano Zanin. Su decisión no será crucial, dado que ya hay tres de cinco jueces que coincidieron en que Bolsonaro debe ser condenado.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario