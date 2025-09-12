Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk
El presidente de los Estados Unidos había anticipado temprano la detención del principal sospechoso del asesinato de Kirk. Le habría confesado el crimen a su padre quien luego dio aviso a la policía.
Tal como adelantó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, la policía detuvo este viernes al principal sospechoso de haber asesinado al activista de ultra derecha, Charlie Kirk.
Se trata de Tyler Robinson de 22 años de edad. Según informó el Daily Mail, el joven confesó el crimen a su padre, Matt Robinson, un oficial veterano con 27 años de servicio en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington, quien lo instó a entregarse luego de que las autoridades difundieran las imágenes del sospechoso para poder dar con él.
Tras conocerse las imágenes, el padre del joven —que trabaja a tiempo parcial como pastor y como contratista de una agencia federal de seguridad— advirtió que su hijo se parecía a la persona de las fotos difundidas por el FBI. De acuerdo con las primeras informaciones, Matt Robinson se puso en contacto con el Servicio de Alguaciles y con el FBI a quienes les aseguró creer que el hombre de las imágenes era su hijo.
El arresto de Robinson se produjo después de que el gobernador de Utah, Spencer Cox, pidiera ayuda a quienes estuvieron en el lugar del asesinato para encontrar a la persona que disparó a Kirk, de 31 años, mientras hablaba con estudiantes de la Universidad del Valle de Utah.
En sus redes sociales, Robinson había llegado a referirse a Kirk como alguien “lleno de odio”.
El gobernador Cox también contó que los casquillos de bala encontrados por los investigadores presentaban varias inscripciones grabadas. El que había sido disparado decía: “notices bulges OWO what’s this?”. Se trata de una frase de tono irónico y sexualizado que suele usarse en memes o juegos de rol en línea, donde “notices bulge” alude a darse cuenta de un “bulto” en la ropa, “OWO” es un emoticón que representa sorpresa exagerada, y “what’s this?” significa “¿qué es esto?”.
Además, detalló que había tres casquillos sin utilizar: uno con la frase “¡oye fascista! ¡atrapa!” acompañada de un símbolo de flecha hacia arriba, otro hacia la derecha y tres hacia abajo; otro con la inscripción “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”; y finalmente un tercer casquillo, también disparado, que llevaba escrito: “si lees esto eres gay jajaja”.
Cox informó además que la policía interrogó al compañero de cuarto de Robinson, quien les mostró una serie de mensajes intercambiados en la aplicación Discord con una cuenta registrada bajo el nombre “Tyler”.
En esas conversaciones, el sospechoso hacía referencia a la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejarlo escondido en un arbusto y vigilar el área donde había quedado, detallando además que lo había envuelto en una toalla.
Los mensajes también mencionaban que había grabado inscripciones en las balas, que contaba con una mira telescópica y que el arma era “única”. Finalmente, “Tyler” aseguraba haberse cambiado de ropa tras la operación.
Robinson cursó estudios en Pineview Middle School y en 2022 se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, ubicada a unas dos horas de la Universidad del Valle de Utah, donde se produjo el asesinato.
