Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

En sus redes sociales, Robinson había llegado a referirse a Kirk como alguien “lleno de odio”.

El gobernador Cox también contó que los casquillos de bala encontrados por los investigadores presentaban varias inscripciones grabadas. El que había sido disparado decía: “notices bulges OWO what’s this?”. Se trata de una frase de tono irónico y sexualizado que suele usarse en memes o juegos de rol en línea, donde “notices bulge” alude a darse cuenta de un “bulto” en la ropa, “OWO” es un emoticón que representa sorpresa exagerada, y “what’s this?” significa “¿qué es esto?”.

Además, detalló que había tres casquillos sin utilizar: uno con la frase “¡oye fascista! ¡atrapa!” acompañada de un símbolo de flecha hacia arriba, otro hacia la derecha y tres hacia abajo; otro con la inscripción “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”; y finalmente un tercer casquillo, también disparado, que llevaba escrito: “si lees esto eres gay jajaja”.

Cox informó además que la policía interrogó al compañero de cuarto de Robinson, quien les mostró una serie de mensajes intercambiados en la aplicación Discord con una cuenta registrada bajo el nombre “Tyler”.

En esas conversaciones, el sospechoso hacía referencia a la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejarlo escondido en un arbusto y vigilar el área donde había quedado, detallando además que lo había envuelto en una toalla.

Los mensajes también mencionaban que había grabado inscripciones en las balas, que contaba con una mira telescópica y que el arma era “única”. Finalmente, “Tyler” aseguraba haberse cambiado de ropa tras la operación.

Robinson cursó estudios en Pineview Middle School y en 2022 se mudó a la ciudad de Logan para asistir a la Universidad Estatal de Utah, ubicada a unas dos horas de la Universidad del Valle de Utah, donde se produjo el asesinato.