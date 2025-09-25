Condenaron a cinco años de cárcel a Nicolás Sarkozy por recibir financiación de Gadafi para su campaña

El Tribunal Correccional de París basó su fallo en "hechos excepcionalmente graves que podrían socavar la confianza de los ciudadanos en quienes los representan", dado que Nicolás Sarkozy financianció su campaña presidencial con dinero del régimen que Gadafi comandaba en Libia desde 1969.

Lo que se suponía era que Sarkozy beneficiaría a Libia en la escena internacional, aunque Gadafi fue derrocado y ejecutado en 2011, un año antes de que el francés dejara el poder.

En París, Nicolás Sarkozy llegó a juicio por corrupción pasiva, encubrimiento de malversación de fondos públicos, financiación ilegal de campaña y asociación de "malhechores", así como por ser "autor intelectual" de la estratagema en calidad de beneficiario de la operación.

Nicolas Sarkozy

Con él fueron juzgadas otras 11 personas, desde empresarios hasta Claude Guéant, director de su campaña en 2007, pasando por amigos que luego se convirtieron en Ministros de su Gobierno.

En su defensa el expresidente denunció un "exceso de la pena reclamada" contra él, que atribuyó a la necesidad de "ocultar la debilidad de las pruebas alegadas", y por su edad podría pedir el beneficio de la libertad condicional.

Tras dejar la presidencia de Francia el abogado dejó la vida política prácticamente de manera absoluta.