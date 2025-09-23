Trump sorprendió a Milei con una carpeta en su reunión: cuál era su contenido
El presidente de Estados Unidos le entregó a su par argentino una copia impresa del mensaje de apoyo que había publicado minutos antes en redes sociales.
En la breve reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York, hubo un gesto que llamó la atención: Donald Trump le entregó a Javier Milei una carpeta cuyo contenido resultó ser simplemente la versión impresa del mensaje de respaldo que el presidente norteamericano había difundido minutos antes en su cuenta de Truth Social.
El texto reproducía sin cambios el apoyo público expresado por Trump. "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", comenzaba la declaración.
En otro tramo, el mandatario estadounidense señalaba: "Él heredó un 'desorden total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de la izquierda radical (al igual que el deshonesto Joe Biden, el peor presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".
La misiva impresa insistía además en destacar la relación bilateral. "Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", sostuvo Trump.
Finalmente, el cierre del documento repetía la consigna con la que el republicano había buscado apuntalar la proyección política del argentino: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".
