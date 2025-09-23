Trump sorprendió a Milei con una carpeta en su reunión: cuál era su contenido

La misiva impresa insistía además en destacar la relación bilateral. "Hemos tenido una tremenda relación con Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei. Espero seguir trabajando estrechamente con él para que ambos países puedan continuar en sus increíbles caminos de éxito", sostuvo Trump.

Finalmente, el cierre del documento repetía la consigna con la que el republicano había buscado apuntalar la proyección política del argentino: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente, ¡nunca te decepcionará!".