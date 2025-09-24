Foto y videos: tiroteo en una oficina de ICE en Dallas dejó al menos un muerto

Medios locales como la televisora WFAA señalaron que el sospechoso fue hallado muerto en el techo de un edificio lindero, donde funciona un estudio jurídico dedicado a temas migratorios. Según el primer parte de la Policía de Dallas, "la investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente". Allí mismo confirmaron que "dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una de las víctimas falleció en el lugar. El sospechoso también murió".