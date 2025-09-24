Foto y videos: tiroteo en una oficina de ICE en Dallas dejó al menos un muerto
El tiroteo ocurrió este miércoles por la mañana en una sede del organismo de inmigración. El atacante se suicidó tras abrir fuego desde un edificio vecino.
Un violento episodio sacudió este miércoles por la mañana a la ciudad de Dallas, cuando un hombre abrió fuego contra una dependencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El saldo fue de al menos una persona muerta y otras dos heridas, de acuerdo con lo que confirmó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
La funcionaria fue la primera en dar precisiones públicas y sostuvo en un mensaje en redes sociales: "Aún se están conociendo más detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y fallecidos". Minutos después agregó que el atacante se quitó la vida tras el hecho.
Medios locales como la televisora WFAA señalaron que el sospechoso fue hallado muerto en el techo de un edificio lindero, donde funciona un estudio jurídico dedicado a temas migratorios. Según el primer parte de la Policía de Dallas, "la investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente". Allí mismo confirmaron que "dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de bala. Una de las víctimas falleció en el lugar. El sospechoso también murió".
Las fuerzas de seguridad trabajaron en el área desde poco antes de las 7 de la mañana, en las oficinas ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway, una de las arterias más transitadas de la ciudad texana. Se espera que con el correr del día brinden una conferencia de prensa con mayores precisiones.
El episodio se suma a una seguidilla de ataques contra instalaciones vinculadas al ICE en distintos puntos del país durante los últimos meses. La propia Noem lo reconoció con crudeza: "Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes".
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se pronunció en su cuenta oficial de X y repudió el hecho con dureza: "El asedio obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar". A su vez envió un mensaje de apoyo a las víctimas y familiares: "Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias".
