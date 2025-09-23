Acusaron al padre de Elon Musk por abuso sexual infantil: sus hijos e hijastros serían sus víctimas

De los siete hijos de Errol Musk, los tres mayores son fruto de su primer matrimonio (Elon incluido); luego tuvo dos hijas con su segunda esposa, Heide Bezuidenhout, y sumó dos vástagos más cuando se casó por tercera vez, en 2018, con quien fuera su hijastra, Jana Bezuidenhout.

Musk padre, de 79 años, rechazó todas las acusaciones por abuso sexual infantil diciendo que "los informes son falsos y absurdos en extremo", y se proclamó inocente con la explicación de que su entorno estaba "incitando a los niños a decir mentiras" para sacarle dinero.

Hasta la fecha habría cinco víctimas, entre hijos e hijastros, pero Elon Musk, de 54 años, no estaría en ese grupo.

elon musk saludo nazi.jpg

De hecho, en la investigación del New York Times se citaron las acusaciones por abuso sexual como uno de los motivos por el que el dueño de Tesla, Starlink y X no pisa hace años su país de origen porque busca establecer distancia con su padre, de quien en 2017 dijo que hizo "casi todas las maldades imaginables".

La publicación del New York Times se dio días después del funeral del activista conservador Charlie Kirk, donde Elon Musk se mostró en público cerca de Donald Trump por primera vez desde su divorcio político, en el que dijo que el presidente de los Estados Unidos aparecía en la lista de invitados a las fiestas de Jeffrey Epstein, vinculadas a casos de trata de personas con fines de explotación sexual.