Confirman a Mojtaba Jamenei como el nuevo Líder Supremo de Irán

La comunidad internacional observa con cautela este giro, especialmente tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió de manera tajante que el nuevo liderazgo "no durará mucho" si no cuenta con el aval de su administración.

Este nombramiento no solo asegura la continuidad de la línea sucesoria de los Jamenei, sino que consolida el control de la facción más dura del régimen en un tablero global donde la diplomacia parece haber cedido ante el estruendo de los misiles.