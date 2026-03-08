Quién es Mojtaba Jamenei, el heredero del "Poder en las Sombras"
El conflicto en Medio Oriente sumó este domingo un nuevo episodio con la confirmación de que el hijo del asesinado Ali Jamenei es el nuevo líder supremo de Irán.
Tras el asesinato de su padre, el ayatollah Ali Jamenei, el pasado 28 de febrero en plena escalada bélica contra Estados Unidos e Israel, la Asamblea de Expertos ha formalizado lo que muchos consideraban una sucesión inevitable en Irán.
A sus 55 años, Mojtaba Jamenei se convierte en el tercer Líder Supremo de la República Islámica, asumiendo el mando en medio de una guerra abierta contra Estados Unidos e Israel.
Quién es Mojtaba Jamenei
Origen y Formación Militar
Nacido en 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Mojtaba es el segundo hijo del fallecido líder. Su temple se forjó en los campos de batalla de la guerra Irán-Irak durante la década de los 80, una experiencia que le otorgó una legitimidad militar crucial ante los sectores más duros del régimen. Aunque posee una jerarquía clerical menor en comparación con sus predecesores, su verdadera fuerza reside en su red de contactos estratégicos.
El Arquitecto del Aparato de Seguridad
Durante las últimas dos décadas, Mojtaba operó como el nexo invisible entre las facciones conservadoras. Según expertos del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales, él y su círculo íntimo han "dirigido el espectáculo" desde el anonimato. Su influencia es total en dos áreas críticas:
- La Guardia Revolucionaria (IRGC): Mantiene un peso determinante en las decisiones de la organización militar más poderosa del país.
- El Basij: Se le señala como el líder de esta fuerza paramilitar voluntaria, responsable de la represión de las protestas de 2009 y de las recientes manifestaciones que han dejado miles de víctimas en las calles iraníes.
Una Sucesión Dinástica en Tiempos de Guerra
Su ascenso marca una virtual dinastía dentro de un sistema que nació, irónicamente, para derrocar a una monarquía. Mojtaba asume el cargo bajo una "amenaza existencial" y con una carga personal devastadora: informes de prensa indican que su esposa, Zahra Haddad-Adel, y uno de sus hijos habrían muerto en el mismo ataque aéreo que terminó con la vida de su padre.
El Desafío ante la Comunidad Internacional
A diferencia de su padre, Mojtaba rara vez ha dado discursos masivos o aparecido en actos oficiales, prefiriendo la gestión de los hilos del poder interno. Sin embargo, su nuevo rol lo obliga a salir a la luz en un momento donde la diplomacia ha desaparecido. Con la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre la fragilidad de su mandato, el nuevo Líder Supremo deberá decidir si mantiene la línea de confrontación total o si busca una vía de supervivencia para un sistema que hoy parece estar contra las cuerdas.
