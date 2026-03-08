Quién es Mojtaba Jamenei, el heredero del "Poder en las Sombras"

El Arquitecto del Aparato de Seguridad

Durante las últimas dos décadas, Mojtaba operó como el nexo invisible entre las facciones conservadoras. Según expertos del Instituto Alemán para Asuntos Internacionales, él y su círculo íntimo han "dirigido el espectáculo" desde el anonimato. Su influencia es total en dos áreas críticas:

La Guardia Revolucionaria (IRGC): Mantiene un peso determinante en las decisiones de la organización militar más poderosa del país.

Mantiene un peso determinante en las decisiones de la organización militar más poderosa del país. El Basij: Se le señala como el líder de esta fuerza paramilitar voluntaria, responsable de la represión de las protestas de 2009 y de las recientes manifestaciones que han dejado miles de víctimas en las calles iraníes.

Una Sucesión Dinástica en Tiempos de Guerra

Su ascenso marca una virtual dinastía dentro de un sistema que nació, irónicamente, para derrocar a una monarquía. Mojtaba asume el cargo bajo una "amenaza existencial" y con una carga personal devastadora: informes de prensa indican que su esposa, Zahra Haddad-Adel, y uno de sus hijos habrían muerto en el mismo ataque aéreo que terminó con la vida de su padre.

El Desafío ante la Comunidad Internacional

A diferencia de su padre, Mojtaba rara vez ha dado discursos masivos o aparecido en actos oficiales, prefiriendo la gestión de los hilos del poder interno. Sin embargo, su nuevo rol lo obliga a salir a la luz en un momento donde la diplomacia ha desaparecido. Con la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre la fragilidad de su mandato, el nuevo Líder Supremo deberá decidir si mantiene la línea de confrontación total o si busca una vía de supervivencia para un sistema que hoy parece estar contra las cuerdas.