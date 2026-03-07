Benjamín Netanyahu se suma a las amenazas de Donald Trump: "La guerra contra Irán continuará..."

Netanyahu también señaló que Israel cuenta con "un plan organizado con muchas sorpresas" para la próxima etapa del conflicto y remarcó que las operaciones no se detendrán. "La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos", afirmó, advirtiendo que integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica están "en la mira".

Durante su mensaje, el primer ministro envió también una señal a la población del país persa: "El momento de la verdad se acerca. No estamos intentando dividir Irán, estamos tratando de liberarlo", sostuvo.

Por último, Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "liderazgo histórico" y afirmó que la relación entre ambos países se mantiene "más fuerte que nunca".