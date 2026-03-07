Benjamín Netanyahu se suma a las amenazas de Donald Trump: "La guerra contra Irán continuará..."
En medio de los bombardeos sobre Teherán, el primer ministro de Israel afirmó que continuará su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza".
"Hoy Irán recibirá un duro golpe", aseguraba este sábado Donald Trump, y horas después la fuerza aérea de Israel atacó las reservas petroleras y refinerías en Teherán, según informó la radiodifusora estatal israelí Kan. No obstante, el presidente iraní Masoud Pezeshkian afirmó que su país jamás se rendirá.
La agencia semioficial de noticias Fars informó que aviones de caza de los Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en el sur de la capital iraní. Como respuesta, la embajada estadounidense en la capital iraquí, Bagdad, fue atacada con cohetes y se escucharon explosiones, informó la agencia Xinhua.
En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que continuará con su ofensiva contra Irán "con toda la fuerza" y que está cambiando "el rostro de Oriente Medio", al convertir a Israel en “una potencia regional”.
"Hemos convertido a Israel en una potencia regional", dijo durante una conferencia emitida al término del shabat, en la que garantizó que a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada.
En una declaración televisada difundida tras el final del shabat, el mandatario sostuvo que la campaña militar está "cambiando el rostro de Oriente Medio" mientras sus fuerzas armadas avanzan en distintos frentes con el objetivo de debilitar al gobierno iraní.
Netanyahu también señaló que Israel cuenta con "un plan organizado con muchas sorpresas" para la próxima etapa del conflicto y remarcó que las operaciones no se detendrán. "La guerra contra Irán continuará sin pausas y sin compromisos", afirmó, advirtiendo que integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica están "en la mira".
Durante su mensaje, el primer ministro envió también una señal a la población del país persa: "El momento de la verdad se acerca. No estamos intentando dividir Irán, estamos tratando de liberarlo", sostuvo.
Por último, Netanyahu agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su "liderazgo histórico" y afirmó que la relación entre ambos países se mantiene "más fuerte que nunca".
