Crisis en Honduras: Argentina y otros siete países de la región rechazan el recuento de votos

Respaldo de la Argentina al mandatario electo en Honduras

A diferencia de la postura del oficialismo hondureño y sus aliados, los ocho países firmantes ratificaron la transparencia del proceso electoral original, el cual contó con el aval de diversos organismos de control.

"Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras, tras unas elecciones validadas por misiones de observación internacional", concluye el comunicado.

El triunfo de Asfura, quien cuenta con el respaldo explícito de la administración de Donald Trump, es cuestionado por el gobierno de Castro bajo denuncias de irregularidades. Sin embargo, la reacción en bloque de gran parte de Sudamérica y Centroamérica deja a la mandataria hondureña en una posición de aislamiento diplomático, mientras la incertidumbre sobre quién asumirá el mando el próximo 27 de enero crece hora tras hora.