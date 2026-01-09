Atentado en Honduras: lanzaron un explosivo contra una diputada de la oposición

ataque honduras

La Policía Nacional de Honduras y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se encuentran a cargo del caso y os peritos se encontraban analizando los restos del material explosivo para determinar su procedencia.

Si bien hasta el momento no se informó sobre personas detenidas, las autoridades aseguran que tienen “pistas claras” sobre el grupo que lanzó el proyectil.

Ataque a la oposición en Honduras: las repercusiones políticas

honduras ataque diputada Gladis Aurora López

Al momento del ataque, López se encontraba junto a su jefe de bancada, Tomás Zambrano, y otros diputados opositores. Todos habían asistido al recinto tras ser convocados por el presidente del Congreso, Luis Redondo, a una sesión extraordinaria para realizar una votación respecto a una moción para hacer el recuento de votos de las elecciones generales de noviembre de 2025.

Luego del ataque, Redondo - del Partido Libertad y Refundación (Libre) - pronunció: “Condenamos enérgicamente el acto de violencia ocurrido en el Congreso Nacional, que ha puesto en riesgo la integridad de las personas y ha afectado directamente a la compañera congresista Gladys Aurora López. No se tolerará ningún acto de violencia dentro del recinto legislativo ni contra ningún miembro del Poder Legislativo”.

Sin embargo, otros diputados de la oposición señalaron Redondo y a su aliado Manuel Zelaya - expresidente hondureño y coordinador del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) - como responsables del atentado.

“La cobarde agresión que sufrió nuestra compañera Gladis Aurora López retrata lo que Luis Redondo, Mel (Zelaya), Libre y el Socialismo del Siglo XXI (del gobierno de la presidenta Xiomara Castro) representan. Violencia y más violencia”, escribió Tomás Zambrano, presidente de la bancada nacionalista en el Congreso, en la red social X.

Zambrano sostuvo que el ataque fue no solo contra su partido sino también “contra los diputados y contra la democracia”. “Le tienen miedo a la verdad y al pueblo que los rechazó contundentemente”, manifestó, en referencia al Partido Libertad y Refundación.

Por su parte, el presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, condenó el atentado desde San Pedro Sula y expresó su preocupación por la gravedad del incidente. Al respecto, el mandatario electo señaló: “No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder”.