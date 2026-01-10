Pocho Lavezzi reapareció en medio de una escandalosa denuncia en su contra: de qué se trata

Bremer lo resumió de esta manera: “Él tenía acceso a las cuentas, él tenía el circulante. No era solo pagar un servicio, era coordinar inversiones en Punta del Este”.

Esa gestión de bienes y movimientos financieros es el fundamento principal del reclamo económico, cuyo monto surge de la liquidación de casi dos décadas de servicios que, según el demandante, nunca fueron reconocidos legalmente.

Pocho Lavezzi reapareció en medio de una fuerte denuncia

En medio de un clima hostil, el ex futbolista viajó a Punta del Este con su familia para disfrutar de unas lindas vacaciones. Lavezzi se mostró un poco distante con la prensa y de pocas palabras.

Solo se limitó a decir que se encuentra bien, que llegó al país vecino para descansar y que no tiene pensado retomar alguna actividad ligada al deporte.