Cuándo sale el parte médico del papa León XIV desde el Policlínico Gemelli del Vaticano
El sumo pontífice fue ingresado para ser intervenido de un nódulo pulmonar. Hay enorme expectativa por el primer parte médico del papa León XIV en Roma.
El papa León XIV ingresó este martes al mediodía al reconocido Policlínico Gemelli de Roma, donde será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar. Según informaron las autoridades del Vaticano, la intervención quirúrgica se desarrollará durante la tarde y luego se publicará el primer comunicado oficial.
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Desde la Santa Sede detallaron que el primer parte médico sobre el estado clínico del sumo pontífice se dará a conocer durante la tarde, una vez que el equipo liderado por el cirujano Stefano Margaritora finalice la intervención. Fuentes oficiales anticiparon que el posoperatorio demandará aproximadamente una semana de internación, pero ratificaron que la recuperación le permitirá realizar su esperada gira por Sudamérica.
El nódulo pulmonar fue detectado durante una revisión médica de rutina y, según explicó el propio pontífice, se encuentra en una fase muy temprana y bien localizado. Mientras aguardan novedades, cientos de fieles iniciaron una cadena de oración en la capilla del hospital, acompañados por el cardenal vicario Baldassare Reina, para pedir por la pronta mejora de su salud.
La agenda cancelada del sumo pontífice
A raíz de la hospitalización, el líder de la Iglesia Católica, de 71 años, canceló todas sus audiencias y compromisos oficiales hasta el martes 20 de octubre. Si bien por la mañana mantuvo su actividad con normalidad y recibió a diversos representantes episcopales, la intervención obligó a suspender su participación en el encuentro internacional sobre la familia.
Asimismo, la tradicional misa prevista para este miércoles en la plaza de San Pedro será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle. En el transcurso de la jornada, referentes políticos y religiosos de todo el mundo —como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva— enviaron mensajes de apoyo y deseos de una rápida recuperación.
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