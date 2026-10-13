Cuándo sale el parte médico del papa León XIV desde el Policlínico Gemelli del Vaticano

Desde la Santa Sede detallaron que el primer parte médico sobre el estado clínico del sumo pontífice se dará a conocer durante la tarde, una vez que el equipo liderado por el cirujano Stefano Margaritora finalice la intervención. Fuentes oficiales anticiparon que el posoperatorio demandará aproximadamente una semana de internación, pero ratificaron que la recuperación le permitirá realizar su esperada gira por Sudamérica.