El papa León XIV compartió un almuerzo con 1.300 personas necesitadas: su mensaje de solidaridad
En el marco de la Décima Jornada Mundial de los Pobres, pidió que todas las familias puedan vivir en paz y con sus necesidades básicas cubiertas.
El papa León XIV protagonizó este domingo una jornada especial en el Vaticano al compartir un almuerzo con 1.300 personas en situación de vulnerabilidad. La actividad se realizó en el aula Pablo VI y formó parte de la Décima Jornada Mundial de los Pobres.
Durante el encuentro, el pontífice transmitió un mensaje centrado en la solidaridad, la asistencia a quienes más lo necesitan y la importancia de garantizar condiciones dignas de vida para todas las familias. En una de sus intervenciones, expresó su deseo de que la iniciativa no quede limitada a una celebración puntual, sino que pueda convertirse en una práctica cotidiana entre los fieles.
"Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad", manifestó después del rezo del Ángelus. Antes de comenzar el almuerzo, León XIV también agradeció a todas las personas que colaboraron con la organización. Entre ellas destacó al arzobispo español Luis Marín, responsable del dicasterio de la Caridad, y a los voluntarios que hicieron posible la actividad.
Durante la bendición de los alimentos, el Papa realizó una oración en la que pidió por el bienestar de las familias y agradeció el trabajo de quienes participaron de la jornada. "Señor, ayúdanos a ser testigos de tu amor. Concede a cada familia la alegría de estar unida en paz. Que a nadie le falte lo necesario para vivir. Te damos gracias, Señor, por esta comida fraterna y por todos los que ayudaron a preparar este banquete", expresó.
Cómo se organizó el almuerzo solidario en el Vaticano
La convocatoria reunió a personas seleccionadas por veinte organizaciones, entre entidades de asistencia, parroquias y asociaciones de Roma. La Cruz Roja Italiana estuvo a cargo de la preparación y distribución de la comida. Para recibir a los invitados se instalaron 106 mesas dentro del auditorio vaticano.
Además del almuerzo, cada participante recibió un paquete con productos de higiene personal. La iniciativa también se extendió a distintos comedores y albergues de la capital italiana, donde se prepararon comidas especiales para acompañar a quienes no pudieron asistir al Vaticano.
El arzobispo Luis Marín explicó que la decisión de ampliar la propuesta respondió a la imposibilidad de recibir a todas las personas en el aula Pablo VI. "Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible", reconoció. De esta manera, la jornada buscó trascender el encuentro en el Vaticano y llevar un mensaje de acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de necesidad.
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