Además del almuerzo, cada participante recibió un paquete con productos de higiene personal. La iniciativa también se extendió a distintos comedores y albergues de la capital italiana, donde se prepararon comidas especiales para acompañar a quienes no pudieron asistir al Vaticano.

El arzobispo Luis Marín explicó que la decisión de ampliar la propuesta respondió a la imposibilidad de recibir a todas las personas en el aula Pablo VI. "Nos gustaría recibir a todos en el Aula Pablo VI, pero no es posible", reconoció. De esta manera, la jornada buscó trascender el encuentro en el Vaticano y llevar un mensaje de acompañamiento a las personas que atraviesan situaciones de necesidad.