Costa Atlántica y provincia de Buenos Aires: en Mar del Plata, las reservas hoteleras arrancaron cerca del 60%, por debajo de los niveles alcanzados en el feriado anterior y con predominio de escapadas breves de apenas dos noches. En La Plata, la ocupación promedió apenas el 50% (con establecimientos en el 45%), mientras que en Tandil quedaron cabañas disponibles pese a la agenda de eventos.

Córdoba y el Litoral: la provincia de Córdoba mostró un movimiento moderado, con expectativas inferiores tanto al feriado de octubre como al de noviembre de 2025 y estadías de entre 1,8 y 2 días (Córdoba capital promedió entre 50% y 65%). En Entre Ríos, la demanda fue muy dispar con pisos críticos como Chajarí (25%), Nogoyá (45%) y Gualeguaychú (47%), mientras que Corrientes rondó el 50%, Formosa el 40% y Posadas (Misiones) el 45% con una estadía media de 1,8 días.