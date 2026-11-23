Cayó 17,4% la cantidad de viajeros en fin de semana largo y el gasto turístico sufrió una caída real del 30,3%
De acuerdo con CAME por el fin de semana largo del Día de la Soberanía Nacional, viajaron apenas 1.410.000 personas por el país, con estadías más cortas.
El fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un preocupante balance para el sector turístico: según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), la cantidad de viajeros se desplomó un 17,4% en comparación con el mismo feriado de 2025.
En total, se movilizaron 1.410.000 turistas por todo el país, quienes desembolsaron $332.557 millones, lo que representa una severa caída real del 30,3% en el impacto económico total al descontar la inflación interanual.
Los números en rojo: menos turistas, estadías más breves y caída del consumo
El relevamiento de CAME expuso el fuerte retroceso de la actividad en un contexto marcado por la economía recesiva, las restricciones de ingresos de los hogares y la menor duración del descanso (tres días en 2026 frente a cuatro en 2025), sumado a la cercanía con los feriados extraordinarios de principios de mes por la visita del papa León XIV:
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Derrumbe en la cantidad de viajeros (-17,4%): el flujo de 1.410.000 turistas quedó muy por debajo del registro del año anterior, reflejando la pérdida de poder adquisitivo y la cautela de las familias a la hora de afrontar gastos de traslado y alojamiento.
Plomo en el gasto total (-30,3% real) y diario (-3,1%): el desembolso total de $332.557 millones cayó más de un tercio en términos reales, mientras que el gasto promedio diario por persona se ubicó en $118.770, lo que implicó una baja real del 3,1% interanual.
Estadías cada vez más cortas: la permanencia promedio retrocedió de 2,3 días en 2025 a apenas 2 días, consolidando el fenómeno de las escapadas gasoleras, las decisiones de último momento y las visitas por el día sin pernocte (excursionistas).
Cómo impactó la recesión en los principales destinos turísticos del país
La retracción del consumo obligó a los viajeros a priorizar actividades gratuitas, ferias y espacios al aire libre, dejando niveles de ocupación hotelera moderados o por debajo de las expectativas en plazas tradicionales:
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Costa Atlántica y provincia de Buenos Aires: en Mar del Plata, las reservas hoteleras arrancaron cerca del 60%, por debajo de los niveles alcanzados en el feriado anterior y con predominio de escapadas breves de apenas dos noches. En La Plata, la ocupación promedió apenas el 50% (con establecimientos en el 45%), mientras que en Tandil quedaron cabañas disponibles pese a la agenda de eventos.
Córdoba y el Litoral: la provincia de Córdoba mostró un movimiento moderado, con expectativas inferiores tanto al feriado de octubre como al de noviembre de 2025 y estadías de entre 1,8 y 2 días (Córdoba capital promedió entre 50% y 65%). En Entre Ríos, la demanda fue muy dispar con pisos críticos como Chajarí (25%), Nogoyá (45%) y Gualeguaychú (47%), mientras que Corrientes rondó el 50%, Formosa el 40% y Posadas (Misiones) el 45% con una estadía media de 1,8 días.
El caso de Iguazú y el freno al consumo: en Puerto Iguazú, pese al arribo de visitantes brasileños, las prolongadas demoras en el Paso Internacional Tancredo Neves redujeron el tiempo de permanencia y provocaron que las ventas comerciales y gastronómicas quedaran por debajo de lo esperado.
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