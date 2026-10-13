Así llegó el papa León XIV al hospital Gemelli para su operación de pulmón

"Me dijo que se sentía muy bien y que estaba confiado", relató el arzobispo en declaraciones radiales, al tiempo que destacó que el Pontífice tenía buen aspecto y afrontaba la intervención con serenidad, a pocas horas de la operación prevista en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

El Papa mantuvo una audiencia de casi media hora con el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, donde dialogaron sobre distintos proyectos de la arquidiócesis, las actividades de la Acción Católica y la realidad argentina.

"Se preocupó por informarse y saber cosas del lugar", expresó el arzobispo al describir la actitud del papa durante la audiencia.

Antes de despedirse, le transmitió el cariño y las oraciones de los argentinos, un gesto que León XIV agradeció con una frase que volvió a alimentar las expectativas sobre su llegada al país: "Nos vemos pronto en la Argentina".

El cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin también se reunió con Leon XIV antes de la operación: "A todos nos ha impresionado su serenidad. Esperamos, tal y como él ha dicho, que estemos precisamente al comienzo de esta dificultad y que, por lo tanto, el problema se pueda resolver lo antes posible”.

Parolin indicó que habló con el Papa León ayer por la tarde y no pudo evitar expresar su preocupación por la operación: “Estoy preocupado, porque desde luego no me esperaba algo así”, pero se trata de “algo de lo que, gracias a Dios, nos hemos dado cuenta enseguida”, y que, por lo tanto, podrá superarse «lo antes posible”.

“Normalmente, cuando estas cosas se detectan a tiempo, se consiguen resolver”, destacó respecto al hallazgo del nódulo circunscrito al pulmón.