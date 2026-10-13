Sandra Pettovello habilitó el formulario PS 6236 para que jubilados de Anses reclamen el ajuste de sus haberes
La ANSES, dependiente de la ministra Sandra Pettovello, oficializó el trámite para que los jubilados y pensionados puedan reclamar un reajuste en sus haberes.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, mediante la ANSES, confirmó la habilitación de un formulario específico para que todos los jubilados y pensionados soliciten la revisión formal de sus ingresos. Este procedimiento permite corregir cualquier error técnico detectado en los montos depositados o en las fechas de pago establecidas por el organismo.
Cuándo corresponde pedir el reajuste de haberes
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La normativa prevé que la solicitud de revisión para modificar el retroactivo de una prestación ya otorgada se puede realizar en dos situaciones principales, ya sea por problemas en el calendario de alta o por fallas en los montos calculados.
En el caso del error en la fecha inicial de pago, el reclamo procede si existen equivocaciones en la determinación de la fecha de cese, la fecha en la que se adquiere el derecho o la fecha del hecho generador (como invalidez o muerte). También aplica si hubo fallas en los plazos de determinación de deuda de autónomos en SICAM, en el período de prescripción o en la fecha de la solicitud original.
Por otro lado, se puede reclamar por un error en la liquidación cuando existan problemas técnicos en el depósito mensual. Esto incluye fallas en la aplicación de aumentos, errores en la categoría de autónomos, períodos no contabilizados en relación de dependencia o descuentos mal aplicados sobre conceptos y cuotas de moratoria.
Qué documentación necesitan los jubilados y cómo es el trámite
Para avanzar con la solicitud, los beneficiarios deben reunir una serie de documentos obligatorios que respalden su petición ante la entidad previsional:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Formulario de Reclamos de Haberes (P.S 6.236) completo.
- Una nota detallada especificando el motivo exacto del reclamo.
- Documentación adicional que sirva como prueba del error (si corresponde).
El trámite es estrictamente presencial y requiere contar con una cita previa. El beneficiario debe sacar un turno a través de los canales oficiales y presentarse el día asignado en la oficina del organismo con toda la documentación requerida para iniciar el expediente de corrección.
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