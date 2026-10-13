Sandra Pettovello habilitó el formulario PS 6236 para que jubilados de Anses reclamen el ajuste de sus haberes

Qué documentación necesitan los jubilados y cómo es el trámite

Para avanzar con la solicitud, los beneficiarios deben reunir una serie de documentos obligatorios que respalden su petición ante la entidad previsional:

Documento Nacional de Identidad ( DNI ).

). Formulario de Reclamos de Haberes (P.S 6.236) completo.

(P.S 6.236) completo. Una nota detallada especificando el motivo exacto del reclamo.

Documentación adicional que sirva como prueba del error (si corresponde).

El trámite es estrictamente presencial y requiere contar con una cita previa. El beneficiario debe sacar un turno a través de los canales oficiales y presentarse el día asignado en la oficina del organismo con toda la documentación requerida para iniciar el expediente de corrección.