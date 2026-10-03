Brasil construirá un túnel debajo del mar y un viaje de 1 hora se hará en 5 minutos

Las estimaciones oficiales señalan que el cruce, hoy de unos 50 minutos, se resolverá en menos de cinco. Con demoras o la alternativa terrestre, el viaje puede superar la hora. La obra dispondrá de tres carriles por sentido, espacio para transporte público, peatones y ciclistas. Autos, colectivos y camiones circularán sin interferir con el tránsito de buques en superficie. Unos 28.000 pasajeros cruzan a diario en balsas y embarcaciones menores, según datos oficiales.