Brasil construirá un túnel debajo del mar y un viaje de 1 hora se hará en 5 minutos
Brasil encara el primer túnel inmerso de su historia para conectar Santos y Guarujá bajo el canal del puerto. La travesía pasará de 50 minutos a menos de cinco.
Brasil construye una conexión fija bajo el canal del puerto de Santos, ansiada durante casi un siglo. El primer túnel inmerso del país medirá 1,5 kilómetros; 870 metros quedarán sumergidos bajo el estuario, donde a diario navegan embarcaciones del mayor complejo portuario brasileño.
Las estimaciones oficiales señalan que el cruce, hoy de unos 50 minutos, se resolverá en menos de cinco. Con demoras o la alternativa terrestre, el viaje puede superar la hora. La obra dispondrá de tres carriles por sentido, espacio para transporte público, peatones y ciclistas. Autos, colectivos y camiones circularán sin interferir con el tránsito de buques en superficie. Unos 28.000 pasajeros cruzan a diario en balsas y embarcaciones menores, según datos oficiales.
Dónde desembocará el túnel bajo el mar que planea construir Brasil
El túnel no desembocará directamente en la BR-101. En Guarujá se prevé una nueva conexión de dos kilómetros con la Rodovia Cônego Domênico Rangoni, integrada a la red vial hacia la BR-101/Rio-Santos. Así, la expresión "acceso a la BR-101" alude a la conexión con ese corredor, no a una salida directa sobre la ruta federal.
La técnica difiere de la excavación convencional. Los segmentos de hormigón se fabricarán en un dique seco, se sellarán, se pondrán a flote y se trasladarán al canal. Allí se preparará una zanja en el fondo y cada módulo se hundirá de forma controlada, alineado y unido al siguiente. La estructura quedará protegida mientras los barcos sigan navegando por encima.
El contrato corresponde al Grupo Mota-Engil mediante una asociación público-privada a 30 años, con una inversión prevista de 6.800 millones de reales. Durante 2026 el proyecto atraviesa una etapa de ingeniería y estudios. El cronograma oficial contempla las primeras obras físicas en 2027, la colocación de módulos en 2029, terminaciones y pruebas en 2030, y el inicio de la operación comercial en 2031.
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