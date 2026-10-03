Elecciones en Brasil: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron sus campañas en la populosa San Pablo
Los dos principales candidatos para la elección de este domingo eligieron la populosa San Pablo para cerrar sus campañas. Qué dicen las últimas encuestas.
Con vistas a la elección presidencial de este domingo, cuando más de 158 millones de brasileños estarán habilitados a emitir sus votos, Luiz Inácio Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, los dos principales candidatos, cerraron sus campañas en la ciudad más poblada de Brasil: San Pablo.
El actual presidente y candidato a reelección por el Partido de los Trabajadores (PT) encabezó una movilización masiva por la ciudad que incluyó carnaval brasileño y camiones con los principales candidatos estaduales y legislativos.
Acompañado por el vicepresidente, Geraldo Alckmin, y la primera dama Janja, Lula dio un breve discurso en el que destacó los cuatro años de gobierno y afirmó que conseguirá la victoria en primera vuelta.
En tanto, Bolsonaro, candidato por el Partido Liberal (PL), lideró una caravana de motos y autos, ya tradicional en los cierres bolsonaristas, que se extendió por varios kilómetros a lo largo de la Ruta 304, entre las ciudades de Santa Barbara de Oeste y Americana.
Se mostró con un retrato de su padre, condenado a 27 años y tres meses de prisión por un intento de golpe de Estado y organización criminal, actualmente con prisión domiciliaria, y estuvo acompañado por el gobernador Tarcisio Gomes da Freitas y el alcalde Ricardo Nunes, además de candidatos a senadores.
Qué dicen las últimas encuestas
El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne un 45%o de la intención de los votos válidos frente al 40% del opositor Flávio Bolsonaro, según la última encuesta divulgada por el instituto demoscópico Datafolha.
En el total de las intenciones de voto, que incluye votos blancos, nulos e indecisos, Lula (Partido de los Trabajadores) obtiene un 42% y Bolsonaro (Partido Liberal) el 38%, ratificando la eventualidad de una segunda vuelta entre estos dos candidatos.
Muy por atrás quedan otros candidatos presidenciales como Augusto Cury (Adelante), que alcanza un 4%, o Ronaldo Caiado (Partido Social Democrático) y Renan Santos (Misión) con un 3% de intención de voto.
Datafolha entrevistó a 2.506 personas de 16 años o más entre los días 28 y 30 de septiembre, en 152 municipios, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
La encuesta muestra además que el 78% de los electores afirma tener totalmente decidido su voto presidencial, mientras 19% todavía podría cambiarlo. Entre los votantes de Lula, el 88% se declara decidido y entre los del senador Bolsonaro el porcentaje alcanza el 85%.
Por su parte, para la encuestadora AtlasIntel, que relevó opiniones de 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, la proyección para este domingo es de 45,3% de apoyo electoral para Lula y de 42,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
La misma encuestadora prevé que en el balotaje la situación se emparejaría significativamente ente los principales contendientes: Bolsonaro recibiría el 47,7% del apoyo electoral frente al 47,6% de Lula. En esta instancia, la mínima diferencia alcanza para consagrar al presidente brasileño.
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