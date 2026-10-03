Elecciones en Brasil: la última encuesta da "empate técnico" entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Por su parte, para la encuestadora AtlasIntel, que relevaba opiniones de 5.005 personas entre el 23 y el 28 de septiembre, la proyección para este domingo es de 45,3% de apoyo electoral para Lula y de 42,2% para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La misma encuestadora prevé que en el balotaje la situación se emparejaría significativamente ente los principales contendientes: Bolsonaro recibiría el 47,7% del apoyo electoral frente al 47,6% de Lula. En esta instancia, la mínima diferencia alcanza para consagrar al presidente brasileño.