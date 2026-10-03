Le robaron el teléfono al diputado Esteban Paulón mientras daba una entrevista en vivo desde Brasil
El legislador socialista fue sorprendido por un delincuente que le arrebató el dispositivo en plena transmisión. El rostro del ladrón quedó registrado en cámara.
El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, fue víctima de un imprevisto hecho de inseguridad mientras se encontraba en la ciudad de San Pablo realizando un móvil en directo para un medio argentino sobre las elecciones presidenciales de este domingo.
El episodio ocurrió en plena vía pública, en el marco de la cobertura de las elecciones presidenciales brasileñas. El legislador dialogaba a través de una videollamada desde su teléfono móvil cuando un sujeto a bordo de una bicicleta irrumpió en la escena, le arrebató el dispositivo de las manos y se dio a la fuga. Esteban Paulón no pudo más que reaccionar con un exabrupto ante el robo.
La secuencia registrada por la cámara
A pesar del arrebato, la transmisión en directo no se interrumpió de inmediato. Durante los segundos posteriores al robo, la cámara frontal del teléfono continuó grabando mientras el asaltante huía, permitiendo que la cara del agresor quedara expuesta en pantalla ante los espectadores.
Afortunadamente, el diputado no sufrió lesiones físicas durante el arrebato. El hecho causó sorpresa tanto en los conductores del programa como en la audiencia que presenció la brusca interrupción del enlace.
Por qué viajó el diputado Esteban Paulón a Brasil
Esteban Paulón viajó a Brasil integrando una delegación parlamentaria argentina en misión diplomática multipartidaria y con el objetivo de reestablecer las relaciones bilaterales.
Paulón ser reunirá con autoridades del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ,como el canciller Mauro Vieira, y miembros del Congreso brasileño, con el fin de destrabar agendas bilaterales e intentar recomponer los vínculos diplomáticos enfriados por las rispideces políticas entre los gobiernos nacionales.
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