Le robaron el teléfono al diputado Esteban Paulón mientras daba una entrevista en vivo desde Brasil

El episodio ocurrió en plena vía pública, en el marco de la cobertura de las elecciones presidenciales brasileñas. El legislador dialogaba a través de una videollamada desde su teléfono móvil cuando un sujeto a bordo de una bicicleta irrumpió en la escena, le arrebató el dispositivo de las manos y se dio a la fuga. Esteban Paulón no pudo más que reaccionar con un exabrupto ante el robo.