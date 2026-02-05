Detuvieron en Venezuela a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro

La emisora colombiana dijo que el empresario de origen colombiano y doble nacionalidad venezolana habría sido capturado para su extradición a Estados Unidos.

En tanto, Radio Caracol informó que en otro operativo detuvieron a Raúl Gorrín, también considerado testaferro de Maduro y dueño del canal Globovisión. El empresario fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pagar sobornos de hasta 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.

Alex Saab y su vínculo con Maduro

Tras el secuestro de Maduro, Saab fue despedido como ministro de Industrias. El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser el “testaferro” de Maduro. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado en una operación de canje por ocho estadounidenses detenidos en Venezuela tras recibir un “perdón” del entonces presidente estadounidense Joe Biden.

El chavismo siempre negó las acusaciones de la justicia estadounidense y sostuvo que el empresario fue un representante diplomático de Venezuela.

maduro

De contratista de viviendas sociales en el país, Saab pasó a dirigir una red de importaciones para el gobierno de Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó sin éxito para evitar su extradición a Estados Unidos. En concreto, estaba acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito.

Según Washington, transfirió unos 350 millones de dólares desde Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.

Saab, de 54, años, fue obligado a bajar en 2020 de un jet privado durante una escala para cargar combustible en Cabo Verde, camino de Irán, a donde se dirigía a negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno de Maduro. Allí fue detenido y finalmente extraditado a Estados Unidos.

Ahora, podría volver a repetir ese procedimiento, pero desde Venezuela, donde ya no goza de la protección del chavismo tras el ataque estadounidense y la captura de Maduro el 3 de enero.