Detuvieron en Venezuela a Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro
El empresario que formó parte del régimen de Nicolás Maduro ya había sido detenido por los Estados Unidos en Cabo Verde en 2020 pero lo liberó tres años en una operación de canje por ocho estadounidenses detenidos en Venezuela.
El gobierno de Donald Trump sigue manejando los hilos del régimen títere que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras el secuestro del dictador Nicolás Maduro, y ahora avanzó en la detención de Alex Saab. en un operativo dirigido por el FBI en suelo venezolano.
El empresario colombiano nacionalizado venezolano, que formó parte del régimen venezolano hasta poco después de la operación militar estadounidense del 3 de enero pasado, es considerado el testaferro de Maduro.
El sitio opositor venezolano El Pitazo confirmó que la detención se produjo en la madrugada de este miércoles en una operación conjunta con el FBI. Según dicho medio, Saab fue trasladado a El Helicoide, el mayor centro de detención del chavismo y que Rodríguez anunció que cerraría próximamente.
Hasta el momento el arresto no fue confirmado oficialmente por el régimen venezolano. En tanto uno de los activistas chavistas que formó parte de un movimiento para pedir la liberación del empresario cuando estuvo detenido en los Estados Unidos negó la detención.
“Es falsa la información (...) acabo de hablar con él a las 2 pm (15 de la Argentina)”, dijo Pedro Carvajalino, miembro del movimiento ‘Free Alex Saab’, al responder un mensaje en X.
La emisora colombiana dijo que el empresario de origen colombiano y doble nacionalidad venezolana habría sido capturado para su extradición a Estados Unidos.
En tanto, Radio Caracol informó que en otro operativo detuvieron a Raúl Gorrín, también considerado testaferro de Maduro y dueño del canal Globovisión. El empresario fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por pagar sobornos de hasta 159 millones de dólares a funcionarios venezolanos.
Alex Saab y su vínculo con Maduro
Tras el secuestro de Maduro, Saab fue despedido como ministro de Industrias. El empresario había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde la Justicia lo acusó de conspiración para lavado de dinero y de ser el “testaferro” de Maduro. Sin embargo, en diciembre de 2023 fue liberado en una operación de canje por ocho estadounidenses detenidos en Venezuela tras recibir un “perdón” del entonces presidente estadounidense Joe Biden.
El chavismo siempre negó las acusaciones de la justicia estadounidense y sostuvo que el empresario fue un representante diplomático de Venezuela.
De contratista de viviendas sociales en el país, Saab pasó a dirigir una red de importaciones para el gobierno de Maduro, que le dio la nacionalidad, un título de embajador y luchó sin éxito para evitar su extradición a Estados Unidos. En concreto, estaba acusado de siete cargos de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito.
Según Washington, transfirió unos 350 millones de dólares desde Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.
Saab, de 54, años, fue obligado a bajar en 2020 de un jet privado durante una escala para cargar combustible en Cabo Verde, camino de Irán, a donde se dirigía a negociar acuerdos petroleros en nombre del gobierno de Maduro. Allí fue detenido y finalmente extraditado a Estados Unidos.
Ahora, podría volver a repetir ese procedimiento, pero desde Venezuela, donde ya no goza de la protección del chavismo tras el ataque estadounidense y la captura de Maduro el 3 de enero.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario