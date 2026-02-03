El hijo de Nicolás Maduro le envió su apoyo a un mes del secuestro: "Con la patria y el pueblo unidos"

Durante el primer mes de ausencia de Nicolás Maduro el gobierno de Venezuela estuvo a cargo de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

"Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia. Papá, seguimos venciendo en nombre de Dios y estarás entre nosotros más temprano que tarde. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que vivan Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores!", arengó el hijo de Nicolás Maduro en X.

Hasta la fecha Rodríguez reabrió el canal diplomático entre Caracas y Washington DC, ordenó una amnistía para los presos políticos -que podría significar la liberación del gendarme Nahuel Gallo, entre otros argentinos- y nombró ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro del Interior del gobierno de Maduro.

Además, el lunes de esta semana Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores, la sede de Gobierno en Caracas, a la enviada de Estados Unidos Laura Dogu, con quien discutió "una agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos".

Apenas llegaron a Estados Unidos Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, tuvieron una primera audiencia ante la justicia en Nueva York en la que se los informó de los cargos por los que son investigados, entre los que ya no figura su supuesta actividad en el "Cartel de los Soles" porque las autoridades locales reconocieron que no existe tan organización.