El hijo de Nicolás Maduro le envió su apoyo a un mes del secuestro: "Con la patria y el pueblo unidos"
Nicolás Maduro Guerra hizo público el apoyo a su padre, que fue retirado de Venezuela por las fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero pasado.
Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, se refirió este martes a la situación actual de su padre y Cilia Flores, quienes llevan un mes retenidos en una cárcel de Nueva York tras ser retirados de Venezuela el 3 de enero pasado por efectivos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
La explicación fue la justicia. Pero no para los presos políticos, las víctimas de la inseguridad o cualquier miembro de la sociedad venezolana, sino para la de los Estados Unidos, desde donde partió la orden de detención que se llevó a cabo con la "Operación Resolución Absoluta".
"Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente", expresó este martes el hijo de Nicolás Maduro Moros en su perfil de X, donde compartió dos fotos con su padre y su familia.
"¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. Y de sentirnos tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante. Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes", aseguró.
"Y cuando te vea de nuevo, nos daremos un abrazo y continuaremos el camino Bolívar y Chávez, que la familia venezolana tenga una vida digna, feliz, plena, y desarrollada en todos los campos y dimensiones", prometió el heredero de Maduro Moros.
Durante el primer mes de ausencia de Nicolás Maduro el gobierno de Venezuela estuvo a cargo de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
"Vamos con fuerza junto a tu equipo, junto al pueblo y por la patria, a seguir construyendo el sueño de soberanía y dignidad, en paz total, con diálogo, inclusión y diplomacia. Papá, seguimos venciendo en nombre de Dios y estarás entre nosotros más temprano que tarde. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Que vivan Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores!", arengó el hijo de Nicolás Maduro en X.
Hasta la fecha Rodríguez reabrió el canal diplomático entre Caracas y Washington DC, ordenó una amnistía para los presos políticos -que podría significar la liberación del gendarme Nahuel Gallo, entre otros argentinos- y nombró ministra de Turismo a Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, ministro del Interior del gobierno de Maduro.
Además, el lunes de esta semana Delcy Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores, la sede de Gobierno en Caracas, a la enviada de Estados Unidos Laura Dogu, con quien discutió "una agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y los Estados Unidos".
Apenas llegaron a Estados Unidos Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, tuvieron una primera audiencia ante la justicia en Nueva York en la que se los informó de los cargos por los que son investigados, entre los que ya no figura su supuesta actividad en el "Cartel de los Soles" porque las autoridades locales reconocieron que no existe tan organización.
