Donald Trump amenazó a Irán: "La flota está lista para actuar con violencia como en Venezuela"

La respuesta de Irán y el contexto social

El envío de la flota fue ordenado por la Casa Blanca tras las protestas que sacudieron a la República Islámica desde finales de diciembre de 2025. Aunque las manifestaciones fueron sofocadas violentamente por el régimen —especialmente entre el 8 y el 9 de enero— y ya no se registran focos relevantes, Trump mantuvo la instrucción del avance militar.

Por su parte, el Gobierno iraní reaccionó al incremento de las hostilidades señalando que, en el escenario actual, consideran "más probable una confrontación bélica que una negociación" con Washington.