Juez argentino pidió a EE.UU. la extradición de Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad
El pedido fue realizado por el juez federal Sebastián Ramos quién libró hoy el exhorto internacional hacia Washington.
En el escrito, el juez ordenó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”.
Ramos encomendó la “urgente traducción” del exhorto y de la documentación anexa del caso a la traductora pública que actúa en el expediente.
“Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscripto entre la República Argentina y este último país”, dice la resolución del magistrado argentino.
Maduro está preso en los Estados Unidos desde acusado de delitos de narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos.
La causa en Argentina fue iniciada por denuncias de refugiados venezolanos que acreditaron haber sufrido torturas, vejaciones. Los denunciantes están representados por el abogado Tomas Farini Duggan.
El hijo de Nicolás Maduro le envió su apoyo a un mes del secuestro: "Con la patria y el pueblo unidos"
Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, se refirió este martes a la situación actual de su padre y Cilia Flores, quienes llevan un mes retenidos en una cárcel de Nueva York tras ser retirados de Venezuela el 3 de enero pasado por efectivos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.
La explicación fue la justicia. Pero no para los presos políticos, las víctimas de la inseguridad o cualquier miembro de la sociedad venezolana, sino para la de los Estados Unidos, desde donde partió la orden de detención que se llevó a cabo con la "Operación Resolución Absoluta".
"Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente", expresó este martes el hijo de Nicolás Maduro Moros en su perfil de X, donde compartió dos fotos con su padre y su familia.
"¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. Y de sentirnos tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante. Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes", aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario