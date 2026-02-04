Juez argentino pidió a EE.UU. la extradición de Maduro para indagarlo por crímenes de lesa humanidad

El hijo de Nicolás Maduro le envió su apoyo a un mes del secuestro: "Con la patria y el pueblo unidos"

Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, se refirió este martes a la situación actual de su padre y Cilia Flores, quienes llevan un mes retenidos en una cárcel de Nueva York tras ser retirados de Venezuela el 3 de enero pasado por efectivos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

La explicación fue la justicia. Pero no para los presos políticos, las víctimas de la inseguridad o cualquier miembro de la sociedad venezolana, sino para la de los Estados Unidos, desde donde partió la orden de detención que se llevó a cabo con la "Operación Resolución Absoluta".

"Un mes, sin tu consejo, sin tu respuesta rápida, sin tu sabiduría, sin tu capacidad de tener soluciones siempre. Un mes sin escucharte o verte directamente", expresó este martes el hijo de Nicolás Maduro Moros en su perfil de X, donde compartió dos fotos con su padre y su familia.

"¿Ha sido duro? Sí, muy duro. Sin embargo es un mes de certeza en el pueblo, de sentirnos preparados por ti para afrontar este reto. Y de sentirnos tristes pero fortalecidos en ti, tu serenidad, tu paz que nos transmites en este instante. Aquí estamos papá, con la patria y el pueblo unidos y firmes", aseguró.